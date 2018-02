Anunţ important pentru elevi! Ministrul Educaţiei anunţă că vrea să schimbe modul de admitere la liceu

Valentin Popa a anunţat în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii părinţilor că doreşte care media claselor V-VIII, care acum contează în proporţie de 20% la admiterea la liceu, să fie calculată doar din tezele de la materiile de bază: română şi matematică pentru clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a, plus istorie sau geografie în clasa a VIII-a.

Mai mult, ministrul susţine că aceste teze ar urma să devină testări naţionale, care se vor da în acelaşi timp şi vor avea subiect unic.

Pentru moment, această modificare este doar la stadiul de propunere, urmând să fie pusă în dezbatere publică în perioada următoare.

Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.



MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

