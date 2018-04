Apple va lansa o variantă "low-cost" pentru ultimul model de smartphone

Tim Cook, CEO-ul Apple şi alţi executivi din companie vor avea o perioadă dificilă, care va începe cu rezultatele trimestriale anunţate marţi şi cu predicţia pentru următorul trimestru, a spus Daniel Ives, analist în cadrul GBH Insights.



Analiştii şi-au redus predicţia estimată pentru vânzările iPhone X, iar acţiunile Apple au scăzut cu aproape 8% în ultimele două săptămâni.



Compania pregăteşte un model low-cost de iPhone care va fi similar cu iPhone X şi care va prelua majoritatea funcţiilor de la acesta, scrie Mediafax.



Îngrijorările au fost sporite de furnizorii Apple, care au raportat o scădere semnificativă în cererea pentru căşti de iPhone, semnalând astfel o scădere a vânzărilor Apple. De asemenea, Apple pierde teren în China, unde competitori precum Oppo şi Vivo câştigă teren în piaţă cu smartphone-uri ieftine.



Marţi, Apple va raporta rezultatele trimestriale pentru al doilea trimestru, iar analiştii se aşteaptă ca vânzările de iPhone-uri să fie doar cu 2% mai mari decât anul trecut. În al treilea trimestru, vânzările vor scădea cu 5% faţă de anul anterior, potrivit analiştilor consultaţi de Bloomberg.



Aşteptările erau ridicate atunci când Apple a lansat ultimele modele anul trecut. Totuşi, modelele iPhone 8 şi 8 Plus arată similar cu iPhone 6 şi 6 Plus, care au fost lansate cu trei ani în urmă. iPhone X are un ecran edge-to-edge şi tehnologie de recunoaştere facială, dar preţul de 999 de dolari s-a dovedit a fi prea ridicat pentru unii clienţi.



Astfel, clienţii aşteaptă un model mai accesibil, cu aceleaşi specificaţii ca şi iPhone X. Compania a nuţat că pregăteşte deja acest model.



„Acel iPhone X low-cost ar trebui să fie un produs de succes. O astfel de lansare ar creşte vânzările cu 5% în fiecare an”, crede Gene Munster, cofondator al Loup Ventures şi analist Apple. Acesta atrage atenţia că zilele când vânzările creşteau cu 15% în fiecare an s-au terminat.