ASIA EXPRESS 2 aprilie 2018 LIVE VIDEO ANTENA 1: luptă dură pentru calificarea în FINALA ASIA EXPRESS în Templul Liliecilor

ASIA EXPRESS 2 aprilie 2018 LIVE VIDEO ANTENA 1: Pentru mulți dintre ei, ,,Asia Express” a însemnat o depășire a limitelor, dar și o provocare pe care au îmbrățișat-o cu multă teamă, dar și cu foarte mult entuziasm. Au dormit în casele necunoscuților, au făcut zi de zi autostopul și au testat preparate culinare care au stat la limita dintre fobie și dezgust. După 4700 de kilometri parcuși, doar trei echipe au rămas în cărți pentru marele premiu de 30.000 de Euro, dar până la a-și adjudeca primul loc, semifinaliștii au de înfruntat adevărate probe de foc. În seara aceasta, de la ora 20:00, telespectatorii Antena 1 vor afla numele finaliștilor ,,Asia Express”, căci doar două echipe se vor califica în lupta decisivă pentru marele titlu.

Urmează cele mai grele momente pentru cele trei cupluri rămase în competiție. Acum se conturează ultimele strategii, ultimele planuri de atac împotriva adversarilor, dar drumul către sfârșitul aventurii va fi unul complicat. Cu toate acestea, vedetele intră diseară în cursă motivate și foarte determinate: ,,Am ajuns aproape de final, nu ne-am așteptat. Ușor, ușor am zis că mai avem puțin, că îi putem depăși pe ceilalți, că putem lua și o amuletă, iar acum suntem aici. Nici nu vrem să ne gândim că am putea pierde finala.”,afirmă Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu. Singura echipă de băieți va fi provocată de două echipe formate din fete, ce nu se lasă mai prejos: ,,Toată lumea vrea să câștige, nimeni nu vrea să plece pierzător acasă, altfel nu ar fi venit aici.”, mărturisește Vica. Și echipa Ralukăi și a Anei Baniciu va lupta cot la cot cu adversarii pentru a se califica în finala de marți seară: ,,Mi se pare că am făcut o treabă extraordinară, pentru că suntem în ultimele trei echipe! E incredibil că am reușit să ajungem până aici.Motivația noastră a fost să ne descoperim limitele”.