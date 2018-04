ASTRA-FCSB ONLINE. Roş-albaştrii, obligaţă să câştige după victoria CFR-ului la Viitorul

ASTRA-FCSB ONLINE

Partida va fi arbitrată de Marius Avram, va fi ajutat de asistenţii Mircea Orbuleţ şi Vladimir Urzică. Arbitru de rezervă va fi Marcel Bîrsan, iar observatori Adrian Vidan şi Marin Petrache. Primul meci al zilei de luni, ACS Poli Timişoara – FC Botoşani, programat la ora 18.00, în play-out, va fi arbitrat de o brigadă formată din Ovidiu Haţegan (central), Octavian Şovre, Sebastian Eugen Gheorghe (asistenţi) şi Florin Mihai Marcu (rezervă). Observatori vor fi Florin Hîncu şi Dan Potocianu.

ASTRA-FCSB ONLINE. Gigi Mulţescu, actualul tehnician al Astrei, are 8 ani de când nu a mai reuşit un succes contra Stelei. Asta, în ciuda faptului că în sezonul 2016-2017, când o pregătea pe CS U Craiova a jucat de patru ori contra celor de la FCSB, toate întâlnirile fiind câștigate de roș-albaștri. "Mi-au făcut miau-miau, hau-hau, dar am mai bătut Steaua. Vreau să câştig în faţa Stelei, chiar dacă e greu, pentru că au jucători buni. Budescu e cel mai periculos", a declarat antrenorul Astrei, înaintea partidei de luni seară. El are în palmares trei victorii contra roş-albaştrilor.

ASTRA-FCSB ONLINE. Totuşi, nici Nicolae Dică nu a înregistrat până acum un succes în fața giurgiuvenilor, din postura de antrenor. "Întâlnim Astra, o echipă bună, din punctul meu de vedere. Acum, și-au schimbat și antrenorul, iar jucătorii de la Astra au avut altă atitudine la meciul cu CFR Cluj. Erau foarte bine organizați pe faza defensivă și pe timpul lui Edi Iordănescu, știm din campionatul regulat, când nu am câștigat cu ei. Am întâlnit o echipă care s-a apărat foarte bine și pe faza ofensivă a stat foarte bine pe contraatac. Trebuie să fim concentrați, să dăm totul și să avem o atitudine foarte bună.



Nu e vorba de teamă, dar privim jocul foarte serios, trebuie să fim concentrați și să avem o atitudine foarte bună, cum am avut la ultimele jocuri, doar așa putem să câștigăm. Dacă ne vom crede dinainte învingățtori, vom avea probleme. I-am văzut pe jucători în această săptămână, s-au antrenat foarte bine, cum au făcut-o în ultima perioadă și îi văd concentrați pentru acest meci", a spus Nicolae Dică, în cadrul conferinței de presă care perecedă meciul Astra - FCSB.