Avertismentul înfricoşător al oamenilor de ştiinţă. Ce se va întâmpla cu Pământul peste câţiva ani

Oamenii de stiinta au oferit anumite detalii, cu privire la ce se va intampla cu Pamantul. Impactul va fi unul foarte mare asupra umanitatii si se va produce mai rapid decat se credea pana acum. Avertismentul a avenit cu cateva zile in urma.

Existenta oamenilor va fi amenintata, iar vietile noastre vor deveni un adevarat calvar, sustin specialistii. Situatiile neobisnuite se resimt deja, in mare parte, in intreaga lume, iar nimeni nu stie ce sa faca, astfel incat sa le evite.

Avertismentul specialistilor face referire la schimbarile de clima cu care toate continentele se confrunta. Peste cateva decenii, Pamantul se va transforma intr-o sera, sustin oamenii de stiinta, spre groaza tuturor.

Umanitatea se va afla intr-un impas urias, deoarece clima este in continua schimbare. Si nu este nevoie sa ne imaginam cum va fi in viitor, pentru ca evenimentele dramatice s-au petrecut si in ultimele saptamani.

„De exemplu, daca se topesc gheturile Groenlandei, apa, care e mai putin densa pentru ca nu este salina, va ajunge in oceane. Astfel se schimba circulatia curentilor oceanici, apa oceanelor se incalzeste pentru perioade mai lungi de timp. Incalzirea oceanelor, care se propaga si in emisfera sudica, provoaca topirea gheturilor din Antarctica", a spus Joanna Haigh, de la Institutul de Schimbari Climaterice, din Londra, potrivit stirileprotv.ro.

Situatia e una dramatica si in momentul de fata. Avertismentul despre schimbarile de clima par sa se adevereasca si acum. Potrivit specialistilor, ne vom confrunta cu valuri de canicula, furtuni violente si incendii de vegetatie greu de stins.

Spre exemplu, in Spania se mentine codul rosu de canicula si s-au inregistrat 42 de grade Celsius la umbra. Totul a dus la izbucnirea unui incendiu, la finalul saptamanii trecute, la periferia Valenciei. Si situatia din Grecia e una infricosatoare, pentru ca mai bine de 91 de oameni au murit din pricina incendiilor.

La fel, in Australia, un continent care in momentul de fata se afla teoretic in sezonul de iarna, s-a inregistrat de fapt cea mai mare seceta din ultimele patru secole. Autoritatile le-au permis fermierilor sa impuste mai multi canduri, pentru ca atenteaza la iarba si asa putina, destinata animalelor din crescatorii.