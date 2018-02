BAFTA 2018: Joanne Lumley a lăudat mişcarea Time's Up şi a susţinut un monolog amuzant în debutul galei

BAFTA 2018 Cea de-a 71-a ediţie a galei BAFTA a debutat cu un moment artistic-acrobatic susţinut de compania Cirque Du Soleil, extras din spectacolul "OVO", care este jucat în această perioadă la Royal Albert Hall din Londra.

Joanna Lumley a lăudat "hotărârea de a eradica abuzurile comise asupra femeilor din lumea întreagă", în primele cuvinte rostite pe scena de la Royal Albert Hall, locul care "în urmă cu 100 de ani a găzduit un eveniment istoric, ce a celebrat primul grup de femei din Marea Britanie care au primit dreptul de a vota".

Vezi şi: BAFTA 2018: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", desemnat cel mai bun film britanic

Publicul a savurat însă şi un montaj umoristic, care o prezenta pe Joanna Lumley în timp ce contacta telefonic mai multe staruri de la Hollywood pentru a le spune că urmează să prezinte gala BAFTA din acest an.

Montajul a cuprins şi secvenţe din unele dintre peliculele nominalizate la categoria "cel mai bun film", precum "Call Me By Your Name", şi le-a urat bun venit unor vedete precum Daniel Day-Lewis, adresând un salut special pentru "splendida şi spectaculoasa" Angelina Jolie.

"Această ceremonie nu este doar despre persoane celebre...haideţi să aruncăm o privire spre unii dintre oamenii celebri care sunt aici în această seară", a declarat Joanna Lumley, potrivit Agerpres.

Vedeta britanică i-a arătat apoi cu degetul pe unii dintre actorii britanici prezenţi în sală, nominalizaţi la trofeele din acest an - Gary Oldman, Daniel Kaluuya şi Sally Hawkins.

Joanna Lumley a vorbit şi despre Frances McDormand - "una dintre actriţele dintr-un club select care au câştigat un Oscar, un Emmy şi un Glob de Aur". Frances McDormand ar putea să câştige şi un premiu BAFTA în această seară graţie rolului interpretat în filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Referindu-se la evoluţia lui Hugh Grant din filmul "Paddington 2", vedeta britanică a făcut o glumă: "Felul în care Hugh a reuşit să interpreteze un actor plin de vanitate este dincolo de puterea mea de înţelegere, dar a făcut o treabă remarcabilă".

Monologul ei a continuat în aceeaşi notă umoristică: "Într-un sens, sunteţi cu toţii câştigători în această seară. Dar, în alt sens, dacă voi credeţi aşa ceva, atunci veţi crede orice".

"A fost un an extraordinar pentru cinematografie", a declarat Joanna Lumley în încheierea monologului ei.

Filmul "The Shape Of Water a primit cele mai multe nominalizări - 12 - şi va concura inclusiv la categoriile "cel mai bun film" şi "cel mai bun regizor" (Guillermo del Toro).

Vedete precum Margot Robbie şi Timothee Chalamet au păşit pe covorul de la gala BAFTA în ţinute vestimentare negre, pentru a-şi exprima în acest fel sprijinul faţă de mişcările #MeToo şi Time's Up.

Naomie Harris, Gemma Arterton şi Tessa Thompson s-au numărat printre actriţele care au sosit la gala BAFTA însoţite de activiste pentru drepturile femeilor şi au cerut împreună societăţii civile să pună capăt hărţuirii sexuale şi abuzului de putere în toate sectoarele industriei de divertisment.

Preşedintele BAFTA - prinţul William, duce de Cambridge - a sosit la eveniment însoţit de soţia lui, ducesa de Cambridge, care nu a putut să poarte o rochie neagră - ar fi încălcat protocolul regal, care interzice membrilor familiei regale să se implice în acţiuni politice şi campanii sociale. Ducesa de Cambridge a purtat în această seară o rochie într-o nuanţă închisă de verde.

Vezi aici: Gala premiilor BAFTA: Kate Middleton nu s-a alăturat mişcării "Time's Up". Vezi cum a apărut îmbrăcată

Gala BAFTA 2018 are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Royal Albert Hall din Londra.

Cea de-a 71-a gală de decernare a premiilor BAFTA este prezentată în premieră de actriţa de comedie Joanna Lumley, care a preluat acest rol de la Stephen Fry, gazda ultimelor 12 ediţii ale evenimentului.