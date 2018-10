Barna: Peste 70% din electoratul USR vrea liste comune cu partidul lui Cioloş

"Este (alcătuirea de liste comune cu formaţiunea lui Dacian Cioloş - n.r.) una dintre variantele pe care le avem în discuţie, pe care le analizăm. USR va fi, cu siguranţă, în situaţia să propună o alternativă credibilă şi consistentă pentru următoarele alegeri, cele europarlamentare sunt primul pas. Am discutat cu Dacian Cioloş ieri şi despre acest aspect, am discutat despre agenda zilei, dar am discutat şi despre varianta de a merge pe liste comune", a precizat Barna, la Parlament.



El a spus că "discuţia nu este la nivel de locuri mai multe sau mai puţine".



"Discuţia este în ce măsură aceste liste comune asigură o importanţă mai mare unei grupări aşteptate de un număr foarte mare de cetăţeni. (...) Am făcut câteva analize, avem şi nişte rezultate care arată un procent foarte mare din rândul electoratului care ar vrea o Românie europeană, din rândul electoratului nostru, sunt undeva la peste 70% - 75% din electorat care aşteaptă liste comune. Vom decide, vom vedea. Avem nişte date, procentul este undeva la peste 70% minim de cetăţeni care văd varianta de liste comune ca fiind o variantă credibilă pentru viitoarele alegeri", a adăugat Barna.



Liderul USR a susţinut că încă nu s-a discutat dacă Dacian Cioloş ar putea fi cap de listă la europarlamentare.



"Vom ajunge să discutăm şi aceste aspecte când discuţiile vor fi în pasul acela. În momentul de faţă, analizăm doar posibilitatea ca USR şi România Împreună să meargă pe liste comune. Dincolo de asta, detalii concrete le vom discuta la întâlnirea reprezentanţilor celor două partide în săptămânile viitoare", a explicat Dan Barna.



Întrebat în legătură cu candidatura din partea USR a lui Adrian Coman, care este parte a cazului Coman-Hamilton, Barna a răspuns că acesta se află în campanie internă pentru un loc pe listele la europarlamentare.



"USR propune lista de europarlamentare printr-un festival al democraţiei şi sunt 85 de colegi, printre care şi domnul Coman, care sunt în momentul de faţă în campanie internă, sunt dezbateri multe dintre ele publice, în ultima săptămână din luna noiembrie vom avea un vot electronic pe o platformă internaţională securizată în care toţi membrii vor vota şi cei mai convingători şi credibili vor alcătui lista USR pentru europarlamentare", a afirmat Barna.