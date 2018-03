Băsescu, în Republica Moldova: România poate susţine, astăzi, procesul de reunificare a ţării

„A venit timpul să îndepărtăm efectele Pactului Ribbentrop-Molotov şi să întregim ţara. Basarabia este rana sângerândă a poporului român. Este timpul să ne redobândim demnitatea, să reîntregim ţara. Foarte mulţi spun: e greu. Hai, nu, zău! În 1918 n-o fi fost greu? Şi tot românii au făcut-o, Unirea. Astăzi nu poate fi mai greu decât în 1918. Astăzi, nu poate fi mai greu decât în anul în care România s-a întregit şi cu Basarabia, şi cu Transilvania. România poate susţine, astăzi, procesul de reunificare a ţării", a declarat Băsescu, la Străşeni, fiind prezent la un eveniment dedicat împlinirii 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România.

Acesta a adăugat că marea problemă o reprezintă politicienii din Republica Moldova, acuzându-i de minciună.

„Una, că ei vor duce ţara în Uniunea Europeană. Este minciună. V-o spune un om care timp de 10 ani a fost membru al Consiliului European, acolo unde se iau deciziile. Prioritatea Uniunii Europene pentru următorii 20 de ani este extinderea în Balcani şi nicidecum peste Prut. O altă minciună care se spune în Republica Moldova este: noi vă ducem în Uniunea Euroasiatică sau în Uniunea Vamală sau în Uniunea Statelor Independente. Este o altă minciună. Ce să caute Republica Moldova în Uniunea Euroasiatică? Nu văd niciunul cu ochii oblici aici. Iar noi vorbim toţi aceeaşi limbă, avem aceeaşi cultură, avem aceeaşi istorie, avem acelaşi Ştefan cel Mare, avem acelaşi Eminescu, avem acelaşi Vieru, avem acelaşi Dabija, avem acelaşi mod de a ne construi viaţa. Să ne luăm drumul şi viaţa în mâinile noastre. Nu vă luaţi după nimeni dintre cei care vă spune: da, or vrea ruşii, da, or vrea americanii, da, or vrea francezii. Nu, nu. Singurii care trebuie să vrea suntem noi. Unire!", a susţinut Băsescu, potrivit Mediafax.