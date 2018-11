BLACK FRIDAY 2018. Când începe. DATA ŞI ORA REDUCERILOR. Lista magazinelor cu oferte

Data anunțată oficial pentru Black Friday 2018 este 16 noiembrie 2018 și, ca și anul trecut, cele mai importante magazine online și offline din România și-au anunțat deja participarea.

Însă trebuie precizat că unii comercianți au ales să înceapă campania mai devreme de 16 noiembrie și să o finalizeze mult mai târziu.

În ceea ce privește ora de începere a campaniei Black Friday 2018, aceasta diferă, în funcție de cum au decis managerii magazinelor. Unele magazine dau start-ul la 12 noaptea, în timp ce alții preferă să lanseze ofertele spre dimineață, după ce se trezesc toți cumpărătorii, nu doar cei care sunt dispuși să sacrifice ore de somn pentru niște prețuri bune.

Potrivit unor studii, cele mai căutate vor fi electrocasnicele, dar românii vor avea la ofertă specială şi cărţi, vacanţe sau chiar naşteri la spitale private.

Iată o listă cu câteva dintre principalele magazine (online și offline) care participă la Black Friday 2018.

BLACK FRIDAY 2018 Altex

Perioadă campanie: 1 noiembrie - 5 decembrie 2018.

Exemple de reduceri: Televizor Curbat LED Smart Ultra HD,Tizen, 4K HDR, 163 cm, SAMSUNG UE65NU7372 - 3.999 de lei (de la 5.499 lei)

Televizor LED Smart Ultra HD, Android, 4K HDR, 139 cm, Sony BRAVIA KD-55XF8505B, Negru - 3.999 lei (de la 4.999 lei)

Laptop ASUS N580VD-FY681, Intel® Core™ i7-7700HQ pana la 3.8GHz, 15.6″ Full HD, 8GB, HDD - 3.699 lei (de la 4.699 lei)

Laptop LENOVO V110-15ISK, Intel® Core™ i3-6006U 2.0GHz, 15.6″, 4GB, 1TB, Intel® HD - 1.899 lei (de la 2.299 lei)

BLACK FRIDAY 2018 Vivre

Retailerul online de home&deco Vivre anunţă un weekend de reduceri cu ocazia Black Friday, începând cu seara zilei de joi, 15 noiembrie, şi până în 18 noiembrie.

Aproximativ 40.000 de modele vor fi disponibile pe site şi în aplicaţie la preţuri promoţionale, aduse de la producători din toate colţurile lumii pentru a se potrivi stilului fiecărei case.

În fiecare dintre categoriile de pe site - Mobilier şi Canapele, Textile, Covoare, Bucătărie şi dining, Decoraţiuni, Lumini, Baie, Lifestyle, Kids - se va regăsi o selecţie de produse de designer.

BLACK FRIDAY 2018 EVOMAG

Retailerul online evoMAG a anunţat joi că desfăşoară ediţia din acest an a Black Friday în perioada 1 – 18 noiembrie 2018, pe parcursul a trei runde de reduceri, oferind discount-uri de până la 80% la peste 60.000 de produse.

"Clienţii evoMAG vor putea cumpăra telefoane mobile şi accesorii la preţuri reduse la jumătate, televizoare 4K la preţuri începând de la 799 de lei, laptopuri de gaming cu reducere de până la 1.200 de lei, electrocasnice mai ieftine cu până la 50%. Tot la reducere vor fi şi echipamente multimedia, monitoare, imprimante, componente PC, produse de îngrijire personală, din categoria sport & fitness etc", se arată într-un comunicat.

Totodată, în fiecare nouă rundă de Black Friday vor fi incluse şi produse diferite, care nu au beneficiat de reduceri în rundele anterioare.

"Ca element de noutate pentru campania de Black Friday 2018, evoMAG reduce preţurile la categoria vehiculelor electrice şi oferă calculatoare recondiţionate la preţuri care pornesc de la 150 de lei", se mai arată în comunicat.

BLACK FRIDAY 2018 EMAG

eMAG estimează pentru acest an, de Black Friday 2018, vânzări de 400 milioane lei.

Campania are loc pe 16 noiembrie.

În acest an, în oferta eMAG vor fi incluse 50.000 de televizoare, 76.000 de smartphone-uri, 20.000 de laptopuri, 21.000 de frigidere, 15.000 de maşini de spălat, 165.000 de electrocasnice mici, 235.000 de produse fashion, 100.000 de parfumuri şi cosmetice, 300.000 de jocuri şi jucării, 190.000 de anvelope, 300.000 de produse pentru casă şi grădină 30.000 de articole şi echipament sportiv.

Printre produsele speciale din ofertă se numără monede de aur de 22K şi lingouri de aur de 24K, maşini (Ford, Skoda, Volvo, Honda, Suzuki, BMW etc), inclusiv un BMWi8, motociclete (Aprilia, Piaggio, Kawasaki etc), ceasuri şi bijuterii de lux (Cellini, Diamanti, Galt, Teilor), bilete la evenimente sportive: Formula 1 (Austria, Italia, Ungaria), Finala Champions League Madrid 2019, bilete la evenimente (Concert Metallica, Concert Andre Rieu, Concert Maroon 5, Electric Castle), pachete turistice: 19.000 de nopţi de cazare - vacanţe de vară, vacanţe de iarnă, croaziere şi vacanţe exotice, parcuri de distracţii (Disneyland, Europa Park, PortAventura), abonamente telefonie: Vodafone the Smart Black, the Super Black, servicii medicale: abonamente medicale, inclusiv naşteri de Blak Friday), abonamente stomatologice, experienţe inedite: închiriere şi castele şi conace, Escape Rooms, Catamarane etc.

