Boli cu transmitere sexuală: 7 lucruri pe care ginecologul spera ca le ştii

Bolile cu transmitere sexuala (BTS) par sa ramana genul de subiect tabu, in ciuda gradului de modernizare de care ne bucuram astazi. Asa se face ca mai exista cazuri in care lumea evita, din jena, sa mearga la un control si prefera sa se trateze „dupa ureche". In acelasi timp, lipsa de informare duce si la situatii in care, din cauza simptomelor asemanatoare, alte tipuri de probleme sunt confundate cu bolile venerice si nu mai primesc tratament corespunzator.