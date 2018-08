BOMBĂ în showbiz. CONNECT-R DIVORŢEAZĂ DE MISHA. "Atât am avut de spus"

Connect-R a scris pe pagina lui de Instagram despre divorț. Mai mult, se pare că cei doi sunt despărțiți de ceva vreme, dar au rămas prieteni de dragul copilului lor. Potrivit artistului, ei au luat această decizie în urmă cu un an.

Citeşte şi Connect-R, mesaj incredibil pentru Misha, soţia lui. "Să renunţi la orgoliul tău, în certurile cu soţul tău...."

„Nu obișnuiesc să împărtășesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. 1 an și 3 săptămâni de când am hotărât să rămânem prietenii și părinții copilului nostru! Viața merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea inclusiv presa să nu ne pună întrebări. Mulțumim anticipat", a scris Connect-R pe pagina lui de Instagram. Vestea i-a șocat pe fanii cuplului, mai ales că în urmă cu doar cinci zile, cântărețul îi făcea o declarație emoționantă de dragoste soției sale.