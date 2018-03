BRAVO, AI STIL ALL STARS 31 martie 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Eliminare controversată şi scandal între concurente în gala de sâmbătă

In aceasta seara, in Gala show-ului "Bravo, ai stil! All Stars", difuzata imediat dupa "Exatlon", la 23:15, tema propusa de jurati aspirantelor la titlul de Cea mai stilata femeie din Romania, "Jungle glam", le va pune in incurcatura pe unele dintre fete.

Otilia este prima care intra in vizorul juratilor. Imbracata intr-o rochie roz, realizata in totalitate din pene, concurenta imita o pasare flamingo.

Maurice Munteau ii explica fetei ca nu a atins punctele necesare pentru a se incadra in tematica Galei din aceasta seara, fiind nemultumit in acelasi timp de faptul ca aceasta nu a realizat un styling pe masura cerintelor.

"La ce Gala ai venit tu azi, mai? Care sunt elementele jungle din tinuta ta? Esti salbatica? Eu nu ma gandesc neaparat la un flamingo cand ma uit la tinuta ta vestimentara, ci mai degraba la un cocosel de munte. Indiferent care ar fi fost tema, chiar si cocosei de munte, tot nu mi-ar fi placut ce ai facut! Mi se pare ca nu ai facut deloc styling, ai impins glamourul la cote extreme", spune Maurice Munteanu.

Iulia Albu pare ca ii ia apararea Otiliei in fata colegilor ei de platou, dar vedeta se dezlantuie in afirmatii care o irita la culme pe concurenta.

"Uite, eu nu o sa fiu rea, asa cum au fost colegii mei. Mie chiar imi provoci o reactie fizica atunci cand te vad imbracata asa. Nu ai nicio legatura cu tema Galei!", adauga Iulia Albu.

Care este verdictul juratilor pentru Otilia si ce are de spus in apararea outfitului ei veti putea afla in Gala din aceasta seara a emisiunii "Bravo, ai stil! All Stars", difuzata la ora 23:15, la Kanal D!