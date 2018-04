Brigitte Sfat, în lacrimi. Ilie Năstase a recunoscut relaţia cu amanta

"Sunt cu Ilie de opt ani. Pana anul trecut nu am vrut sa ma despart de el. Sunt credincioasa, cel mai mult m-am rugat la biserica sa salvez relatia noastra. M-am pus in genunchi. M-am rugat ca Ilie sa ma vada cu ochii cu care ma vede D-zeu. Stiu ca D-zeu ma iubeste, vede in mine lucrurile bune. Ilie m-a vazut de multe ori ca pe un dusman al lui. Eu sunt ambitioasa si de multe ori am incercat sa gestionez mai multe probleme, sa le rezolv. Ilie este boem, in anumite situatii sunt oameni care nu il indeamna la lucruri bune. El a facut multe glume. El nu intelege ca la varsta lui lumea vrea sa vada intelepciune la el. El face glume! E un geniu al tenisului, nimeni nu ii poate lua asta", a declarat, Brigitte Sfat, scrie wowbiz.ro.

Bruneta a incercat sa explice cum s-a ajuns ca ea si Ilie Nastase sa ajunga in impas. "In Romania, Ilie a fost foarte blamat. Mai ales in ultima perioada. Lumea il apreciaza in alte tari. In Romania il condamna pentru atitudinea lui. Nu intelege ca timpul a trecut, ca lumea vrea sa invete de la el. A imbatranit, are o varsta, trebuie sa faca alte gesturi. El m-a urat cand i-am spus asta. El a apreciat femeile care il ridica in slavi. Eu il iubesc, sunt sprijinul lui, trebuie sa ii spun adevarul. Eu apreciez oamenii care imi sunt alaturi si care nu ma lasa sa cad in penibil. M-am opus la anumite gesturi. Sunt sigura ca nu stiu sa spun lucrurile frumos. Cred ca si el ma iubeste. Nu a stiut cum sa o arate. Am renuntat sa mai lupt pentru el, am luptat timp de sapte ani, in ultimul an am renuntat sa o mai fac", a mai spus Brigitte.

"Trebuia sa stau acasa, sa primesc cadouri de la el. Dar eu nu sunt omul care sa stea acasa, eu trebuie sa muncesc. Eu aveam pretentia ca el sa ma inteleaga. Daca face ceva gresit, eu trebuie sa il corectez. Pe mine ma doare! Am decis sa fiu mai dura pentru ca totul sa fie bine. Am muncit mult, de la 19 ani. De multe ori nici nu-l gaseam acasa, el pleca la diverse evenimente. Eu stateam cu muncitorii, nu aveam timp sa imi fac parul, manichiura. Mi-am dat seama ca muncesc degeaba, dupa ce m-am imbolnavit. (...) Nu voi inceta niciodata sa il iubesc. Sunt lucruri peste care o femeie nu poate sa treaca. (...) Sa il intrebati pe el de ce ma insala. Eu, chiar daca am o varsta, am grija de mine. Sunt un etalon pentru multe fete", a adaugat bruneta care este inca maritata cu Ilie Nastase.

"Multe lucruri s-au schimbat cand Ilie si-a dat seama ca ma pierde. Eu m-am imbolnavit la un moment dat, pe fond nervos. Sunt sigura ca nici lui nu i-a fost usor. Ajunsesem sa ma ofilesc. Ma ofileam! Nu ma pretuia! Cand a aflat ca am o relatie, a vorbit frumos cu mine. M-a inteles. El este un om foarte intelept. Eu am multe de invatat de la el si am invatat", a povestit Brigitte.