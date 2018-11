Bune maniere moderne. La ce reguli de etichetă nu trebuie să renunţi niciodată

1. Cand spui „Te invit" la restaurant/film/spectacol inseamna ca tu platesti

Daca o femeie invita un partener (de afaceri) la restaurant/film/spectacol, atunci ea plateste. Daca, insa, cineva spune, „Sa mergem la restaurant", atunci fiecare isi plateste consumatia; daca un barbat se ofera sa achite nota de plata a unei femei, ea poate fi de acord.

2. Prima persoana care iese dintr-un lift este cea care sta cel mai aproape de usi

3. Cel mai prestigios loc dintr-o masina este cel aflat in spatele soferului

Si ii apartine unei femei. Barbatul sta langa ea si cand el iese din masina ii tine usa deschisa si ii intinde o mana. Daca un barbat conduce, ar trebui ca femeia sa se aseze in spatele lui. Insa, indiferent de locul in care sta ea, barbatul ar trebui sa-i deschida usa si sa o ajute sa iasa din masina. In afaceri, nu exista aceasta eticheta pentru ca: „Nu exista femei sau barbati in afaceri".

