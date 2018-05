Călin Popescu Tăriceanu, prima reacţie după achitare: Această ţesătură începe să se dezlege

"Sincer, eu astazi ma asteptam la orice. Inca nu pot sa realizez poate pe deplin. Fara indoiala este o zi aparte pe care nu am sa o uit pana la sfarsitul zilelor mele. Va dati seama care a fost presiunea pe mine, si din partea familiei, gandindu-ma la cei dragi, la sotie, la copii, dar si la colegii de partid. Va dati seama ca, spunand asta, nu poate fi privita ca o chestiune ingusta care ma priveste doar pe mine sau pe colegii din partid. Demersurile pe care le-am facut in ultimii 4 ani, de a demasca aceste excese, nu au izvorat dintr-o problema personala. Aceasta atitudine m-a costat enorm si politic, si personal, dar am ramas neclintiti in convingerile profunde", a declarat Călin Popescu Tăriceanu la România TV.

Liderul ALDE a mai susţinut că "lupta" pe care a dus-o este "lupta unei naţiuni întregi de a se elibera de cătuşele unui stat paralel".

"In aceste momente ma gandesc la cei care au avut de suferit mai mult ca mine. Care au devenit tinte, victimele acestui sistem care a functionat nestingherit peste 10 ani. Aici vorbim nu numai de oameni politici, ci si de oameni simpli. Cazul doamnei Rarinca si multi altii ca ea. A fost o situatia in care nu stiam, eu nu stiam cum sa ma apar de aceasta țesătura obscura a sistemului. Cu toate interese politice, economice, de a acapara puterea. Lupta pe care am dus-o nu a fost pentru mine, ci pentru o natiune care are nevoie de a se elibera de catusele statului paralel. O lupta pentru un sistem democratic, o lume libera. Respectul pentru drepturile individuale si domnia legii, nicidecum ale bunului plac. Aceste valori au definit politica si a colegilor mei, vrem sa le restituim romanilor. In continuare, vom merge pe aceasta linie. Vom continua lupta. Este obligatia noastra", a mai spus preşedintele Senatului.

"Ce trebuie sa vedem este că toata aceasta tesatura incepe sa se dezlege. Acest proces trebuie sa fie permanent. Sa nu ne mai trezim ca abuzuri si excese permise de campania denumita lupta impotriva coruptiei. Si eu consider coruptia ca o racila care sapa la temelie sistemul democratic", a conchis Tăriceanu.

Magistraţii instanţei supreme au dispus, marţi, achitarea preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, în dosarul în care este acuzat de mărturie mincinoasă şi în care DNA ceruse o pedeapsă de trei ani de închisoare. Decizia instanţei nu este definitivă.

Călin Popescu Tăriceanu, achitat în dosarul de la Înalta Curte, în care era acuzat de mărturie mincinoasă