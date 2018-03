Camelia Pătrăşcanu, trendul astral al săptămânii. Mercur retrograd influenţează puternic mai multe zodii. Ce se întâmplă marţi

Luna se afla in crestere pana sambata cand se formeaza Luna Plina a zodiei Berbec.

Este o saptamana cu Mercur retrograd aducatoare de informatii ce ne dau ganduri si emotii contradictorii. Multi dintre noi pot trai momente de indoiala cu privire la o alegere pe care trebuie s-o faca, nestiind cum e cel mai bine pentru ei. Nu este urmarit atat castigul financiar cat starea, conditia in care ne pune alegerea respectiva: ce indatoriri avem, ce statut, cum ne perturba confortul existent, ce profit ne aduce in timp nu doar pe moment.

Daca avem de luat o decizie, de ales un drum, trebuie sa ne gandim in primul rand daca acea decizie este conforma cu noi: cu constiinta noastra, convingerile si crezurile noastre, cu demnitatea noastra, cu fiinta noastra launtrica, daca raspunde nevoilor profunde de adevar si dreptate (asa cum ni le definim noi foarte personal). Ideile de demnitate, onoare si respect sunt implicate. Da, banii nu sunt acum cei mai importanti ci conditia, statutul, imaginea, demnitatea.

Luna in crestere si Mercur retrograd ne pun pe toti sa ne gandim si razgandim de multe ori. Mai putin din cauza vestilor din exterior cat a informatiilor din interior: propriile noastre procese de constiinta, analize launtrice si introspectarea nevoilor noastre. Ce vrem de fapt? In ce postura vrem sa ne punem si in ce conditie ne displace sa fim pusi de altii. Ce credem despre un anumit lucru si daca acea credinta ne apartine sau am asimilat-o copiindu-i ori ascultandu-i pe altii.

Este un proces de constiinta care va dura pana pe 15 aprilie cand se incheie retrogradarea lui Mercur.

Din fericire mentalul functioneaza la cote inalte in sensul ca reusim, cu toate contradictiile retrogradarii, sa eliminam pe rand elementele nereprezentative, ce nu ne sunt specifice. Adica, sa eliminam argumentele care nu pornesc din gandirea noastra autentica ci tin mai mult de prejudecati sociale, de simple obisnuinte, de influnentele apropiatilor, de manipularile unora si altora, de fricile care ne intoxica propria minte, de lipsa unor modele inspiratoare de la care am fi putut imprumuta sugestii. Mercur retrograd curata gandirea de toate elemente alogene din procesele noastre mentale. Si ajungem la rationamentele care ne apartin cu adevarat, care ne reprezinta si in care credem.

Luni, sentimentul de insecuritate este accentuat. Putem simti ca ceva ne trage presul de sub picioare. Pentru unii e doar teama de schimbare. Pentru altii insa, emotia este raspunsul la schimbari reale, de care se tem, pentru ca sunt impuse. Mai ales daca aceste schimbari ating familia si siguranta ei sau comoditatile personale. Gandim alimentati de panica si cautam sa ne agatam de o comoditate sau un confort la care nu renuntam. Cum nu cedam nici din prejudecati. Astfel, devenim constienti de incapatanarile si spaimele noastre.

Marti este ziua puterii personale, a unei demnitati curajoase, increderii in sine si in steaua proprie norocoasa. Chiar daca n-avem motive de incantare de sine trebuie sa ni le gasim. Pentru ca exista, altfel Dumnezeu nu se mai incurca cu noi. O schimbare ori o decizie de curaj trebuie sa ne prinda cu garda sus si cu "inima la inaltimea mandra a pieptului". Altfel de ce am mai lua decizii daca bravura e la inaltimea gleznei.

Miercuri redescoperim elanul, optimismul, increderea, pasiunea. Si ca sa nu fie doar un mic moment de exaltare trebuie sa ancoram aceste stari in elemente concrete: propriile atuuri (reale nu inchipuite), propriile resurse (materiale dar si sufletesti), propriul curaj sin incredere in sine pornite din iubirea si stima de sine. Daca nu le avem deja, ar fi bine sa facem rost de ele cautand motivele mai adanc in noi insine. Sunt acolo unde le-au pus Viata si Dumnezeu. Intre timp s-o fi asternut praful pe ele.

Joi si vineri e timpul sa facem ceva concret pentru ce ne-am propus sa realizam. Sau un pas in directia schimbarii pe care ne-o dorim. Dar ceva practic, cu efect rapid si masurabil. Daca vrem sa promovam un examen, vom studia efectiv. Daca vrem sa slabim, ne organizam si incepem cu o mica schimbare in dieta. Daca vrem sa rupem o alianta va trebui sa facem ceva ca si cand am fi liberi de relatie. Daca vrem sa cucerim pe cineva ne vom construi argumentatia si ne vom programa o intalnire. Ati inteles ideea. Trebuie sa facem ceva concret in sensul schimbarii pe care ne-o dorim.

Sambata si duminica traim efectul de Luna Plina sub patronajul Berbecului. Acumularea de putere personala atinge un maxim. Iar cele doua zile ne pot da cele mai profunde intuitii cu privire la cine suntem de fapt si ce ne dorim cu viata noastra, cat de departe suntem acum de noi insine si cum putem reveni pe culoarul nostru de destin. Pentru ca am avut o saptamana de analiza, gandire si razgandire, aprecierea efortului, riscurilor si disconfortului. Dar si a curajului, increderii sustinuta de fapte concrete. Daca sambata si duminica apar nelinistea si teama in legatura cu alegerea pe care vrem sa o facem inseamna ca acel drum nu e pentru noi (fie pentru ca e gresit fie pentru ca noi nu suntem inca potriviti cu acea alegere). Dar daca apare un sentiment de liniste si siguranta (chiar daca inca nu avem toate raspunsurile, posibilitatile sau certitudinile), de incredere ca viata ne ghideaza, ca exista un talc al vietii noastre care ne sustine indiferent pe ce drum mergem, inseamna ca alegerea e cea potrivita.