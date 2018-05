Când este Înălţarea Domnului 2018. Când se vopsesc ouăle şi ce se dă de pomana. Acatistul Înălţării Domnului

Mai multe despre traditiile si obiceiurile din aceasta zi sfanta gasesti aici.

Inaltarea Domnului 2018. Acatistul Inaltarii Domnului

Condacul 1

Tie Domnului si Imparat al cerului si al pamantului, ca unui biruitor al mortii iti aducem cantare de lauda, ca dupa prealuminata Inviere din morti cu slava la ceruri Te-ai inaltat si cu Preacinstit Trupul Tau ai sezut de-a dreapta lui Dumnezeu, ca si firea noastra cea cazuta sa o inalti impreuna cu Tine si sa ne slobozesti de patimi din vesnica moarte. Noi, insa, praznuind Dumnezeiasca Ta Inaltare, din suflet, impreuna cu ucenicii Tai, cantam: Iisuse, Cel ce Te-ai inaltat de la noi la cer, nu ne lasa pe noi singuri.

Icosul 1

Cetele Arhanghelilor si ale ingerilor stand in fata Ta, Imparate al tuturor, pe muntele Maslinilor, cu frica, Te-au vazut suindu-Te cu trupul la inaltimile ceresti si proslavind marea Ta iubire de oameni Ti-au cantat:

Iisuse, Imparate al slavei, inalta-Te, la ceruri in strigate si in glas de trambita.

Iisuse, Doamne al Puterilor, inalta-Te pe Heruvimi si zboara pe aripile vantului.

Iisuse, Dumnezeule Preavesnic, da glasului Tau tarie si putere, ca sa cutremure tot pamantul.

Iisuse, Lumina Cea Preainalta, arata-Ti puterea Ta pe nori, si foc din FataTa sa se aprinda.

Iisuse, Rascumparatorul fapturii, gateste-Ti in cer Scaunul Tau si imparatia Ta sa fie fara de sfarsit.

Iisuse, Facatorul cerului si al pamantului, sezi de-a dreapta Tatalui, ca sa fii Dumnezeul tuturor intru toate.

Iisuse, Cel ce Te-ai inaltat de la noi la cer, nu ne lasa pe noi singuri.

Condacul 2

Vazandu-Te Apostolii inviat din morti, in timpul celor patruzeci de zile, cand Te-ai aratat lor, Stapane Doamne, vorbindu-le despre tainele Imparatiei lui Dumnezeu si primind porunca sa nu se departeze de Ierusalim, ci sa astepte fagaduinta Tatalui, pana cand se vor imbraca cu putere ce va veni de sus, petreceau impreuna intr-un cuget, in rugaciune, cantandu-Ti cu o singura gura si cu o singura inima: Aliluia!

Icosul 2

Intelesul vederii de Dumnezeu dezlegandu-l Iisuse, ai dus pe ucenicii Tai afara spre Betania si i-ai urcat pe muntele Maslinilor, incepand sa-i gatesti pentru taina marii Tale Inaltari la cer zicand: S-a apropiat, o, prietenii Mei, timpul inaltarii; mergand, deci, invatati toate neamurile cuvantul pe care l-ati auzit de la Mine, botezandu-le in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Acestia gandind inca pamanteste, Te-au intrebat: Doamne oare, in acest timp vei aseza din nou imparatia lui Israel? Tu insa le-ai zis lor: nu este in puterea voastra sa socotiti vremurile si anii caci acestea le-a luat Dumnezeu in puterea Sa. Iar noi pregatindu-ne de intampinarea cerescului Mire cantam:

Iisuse, Pastorul Cel Bun, nu Te desparti niciodata de noi, ci sa fii pururea cu noi.

Iisuse, Invatatorul Cel Bun, trimite-ne noua pe Duhul Sfant Mangaietorul, ca sa petreaca cu noi neschimbat.

Iisuse, Luminatorul nostru, lumineaza sufletele noastre prin Inaltarea Ta la cer.

Iisuse, Mantuitorul nostru, izbaveste-ne pe noi, prin mijlocirea Ta, de furtuni si de intristare

Iisuse, Povatuitorul nostru, indrepteaza-ne cu cuvantul gurii Tale spre a-Ti sluji Tie.

Iisuse, Ajutatorul nostru, aminteste-ne prin Duhul Tau Cel Sfant fagaduintele Tale.

Iisuse, Cel ce Te-ai inaltat de la noi la cer, nu ne lasa pe noi singuri.

