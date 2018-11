Cartea fostei Prime Doamne a SUA, Michelle Obama, vândută în 1,4 milioane de exemplare

Memoriile fostei prime doamne despre originile ei din Chicago şi timpul petrecut la Casa Alba sunt populare şi în străinătate, fiind bestseller în Europa şi Scandinavia şi No.1 în clasamentul cărţilor pentru adulţi în Regatul Unit, potrivit editurii Penguin Random House.



După cinci imprimări ale ediţiei hardcover, vor fi trei milioane de exemplare tipărite în Canada şi SUA, a anunţat editura, potrivit Agerpres



La începutul săptămânii, retailerul Barnes & Noble a anunţat că "Becoming" "este cartea care a înregistrat cea mai mare vânzare din prima săptămâna în acest an". ''Până în noiembrie, această poziţie era deţinută de 'Fear - Trump in the White House' (Spaima - Trump la Casa Alba - n.r), semnată de cunoscutul jurnalist american Bob Wooward care a lansat pe 11 septembrie prima sa carte despre administraţia Trump . Dar "Becoming" a avut vânzări şi mai mari din prima săptămână.



B & N a indicat că "Becoming" a avut în prima săptămână "cele mai bune vânzări ale unei cărţi pentru adulţi de la lansarea" Go Set a Watchman", publicată în iulie 2015", potrivit Agerpres.



Au trecut aproape doi ani de când soţii Obama au părăsit Casa Albă, dar există încă un interes intens faţă de fostul preşedinte şi prima doamnă.



"Becoming" ramâne No.1 pe listele online ale site-urilor Amazon şi Barnes & Noble. Cartea s-a clasat pe locul 1 la Amazon, vineri, 9 noiembrie, şi se menţine de atunci pe această poziţie.



În ceea ce-l priveşte pe fostul preşedinte american Barack Obama, el lucrează la terminarea propriilor memorii. Ambele cărţi au fost preluate de Penguin Random House, potrivit Agerpres.



"Scrisul este greu", a declarat luni Barack Obama la summitul anual al fundaţiei sale.