Cascador faimos de la Hollywood, mort la doar 42 de ani. Îl ştiţi din serialul Marco Polo şi din The Wolverine VIDEO

Koichi Funayama a jucat în serialul Netflix Marco Polo, dar şi în producţia 20th Century Fox The Wolverine (2013). De asemenea, nu mai departe de anul trecut el a jucat într-un film al lui Fukuda Yuichi, Gintama (2017), dar şi într-unul al lui Miike Takashi, Blade Of The Immortal (2017). El a murit la începutul acestei săptămâni, după ce cu câteva zile înainte şi-a pierdut cunoştinţa, el suferind de o miocardită fulminantă, o boală care atacă inima.

Koichi Funayama era căsătorit şi avea trei copii.