Câştigă bani! Cum să îţi gestionezi banii în funcţie de vârsta pe care o ai

Castiga bani la 20 de ani

Analizeaza cu grija rata pe care ar trebui sa o platesti la un imprumut sau la un credit card. Este una dintre cele mai bune abilitati pe care poti s-o deprinzi in ceea ce priveste finantele. Gandeste-te la banii pe care ii vei putea economisi de-a lungul intregii vieti numai intelegand modul in care dobanda este calculata. Asa vei putea alege un credit in cunostinta de cauza. Stii cum se spune: un om prevenit face cat doi.

Opteaza pentru o pensie privata. Cum sa te gandesti la pensie cand ai doar 20 de ani? Ei bine, anii trec rapid si niciodata nu e prea tarziu sa te gandesti la bani albi pentru zile negre. In plus, cand te angajezi ai putea sa negociezi ca angajatorul sa iti plateasca contributia. Trebuie sa mai afli un lucru: secretul investitiilor este sa le oferi banilor tai timp pentru a creste. Daca pierzi 10 ani cu inceperea acestor investitii iti va parea sigur rau pentru timpul pierdut.

