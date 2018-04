CASTIGATOR EXATLON 2018: Surpriză mare, cine l-a detronat la mustaţă pe Giani Kiriţă. Răsturnare de situaţie în show-ul Kanal D

CASTIGATOR EXATLON 2018: Numărul celor rămaşi în cursa pentru marele premiu de 100.000 de euro, pus în joc la Exatlon, este tot mai mic de la o ediţie la alta. În echipa roşie, cea a Faimoşilor, 7 concurenţi se luptă pentru a câştiga concursul, iar în cea a Războinicilor sunt 5 oameni care dau tot pentru a obţine titlul. După eliminarea Dianei Bulimar din această săptămână, s-a schimbat şi clasamentul concurenţilor care au şanse reale de a ieşi pe primul loc.

CASTIGATOR EXATLON 2018: Vladimir Drăghia s-a remarcat de la începutul concursului şi nu de puţine ori Cosmin Cernat i-a lăudat calităţile de atlet. Cu toate acestea, într-un top înrtocmit de un fan înfocat al reality-show-ului de la Kanal d, Giani Kiriţă era până acum pe primul loc. După ultima ediţie însă, cel mai bun jucător de la Faimoși, având cele mai multe victorii, este Cătălin Cazacu. Motociclistul s-a detaşat de pluton şi astfel după 122 de meciuri, el şi-a trecut în palmares 79 de victorii, dar şi 43 de înfrângeri.

Din spate vine puternic şi Giani Kirita. Fostul fotbalist are 115 meciuri, din care 73 de victorii și 42 de înfrângeri. Vladimir Drăghia este abia pe locul trei. Faimosul are cele mai multe meciuri jucate (134), dar doar 70 de victorii și 64 de înfrângeri. Clasamentul a fost reactualizat duminică, 31 martie. De la Războinici, cel mai bun concurent este Ştefan Floroaica. El are 131 de meciuri jucate şi 64 de victorii.