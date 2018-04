CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2018: Diana Belbita s-a întors din Republica Dominicană şi a spus TOTUL din culise

CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2018: Campioana a fost asteptata la aeroport de cea care i-a dat viata, de antrenor, prieteni, fani dar si de Anda Adam, cea cu care a legat o frumoasa prietenie la "Exatlon".

"Momentul in care s-a anuntat cine este eliminat a fost unul foarte dificil pentru mine, pentru ca mi-as fi dorit sa mai raman si cred ca o parte din mine a ramas acolo. Am si zis la un moment dar ma tem sa plec dar ma tem sa si raman. Pentru ca lucrurile se tulburasera putin, si intr-adevar, nu as mai fi jucat cu aceeasi placere. Cu o seara inainte am stat cateva ore pe plaja si m-am uitat la cer si la locul ala, iar cand am plecat spre arena m-am uitat in spate si am stiut ca e pentru ultima data cand vad acel loc. Imi pare rau ca poate au fost tensiuni in ultima perioada, dar sunt sigura ca asa cum am trecut eu peste, asa vor trece si ei peste. Dar sunt o echipa, echipa Faimosilor, si vor trece peste si cu siguranta atunci cand se va termina tot jocul asta, vom iesi si ne vom intalni cu totii. Sper din tot sufletul ca Larisa sa fie bine acolo", a declarat Diana Belbita.

Luptatoarea de MMA sustine ca cel mai greu i-a fost sa-si ia ramas bun de la Larisa, pentru ca, dupa plecarea Andei Adam din competitie, intre cele doua s-a infiripat o prietenie solida si s-au sprijinit una pe cealalta in cele mai grele momente, inclusiv s-au inlocuit pe traseu cand Diana a fost accidentata.

"Momentul in care a venit Larisa a coincis cu plecarea Andei si recunosc ca a fost omul care m-a ajutat sa merg mai departe, sa stau in picioare si sa fiu cum am fost. Am fost apropiate, intotdeauna aveam ceva de vorbit si parca nu ne ajungea timpul. Sper din suflet ca ea sa mearga cat mai departe. Nu stiu cine va fi castigator, toti merita sa ajunga in finala dar mi-as dori din tot sufletul sa fie Larisa, categoric. Poate ca nu se vede din afara, dar Larisa chiar este o luptatoare. Eu sper va lupta pana la capat", a subliniat Diana.

Anda Adam, cea mai apriga sustinatoare a Dianei, spune ca nu se astepta ca prietena ei sa fie eliminata.

"Diana are un suflet mare. Putini stiu cat m-a carat ea cand eram accidentata", a adaugat indragita vedeta care nu s-a dezlipit de Diana din momentul in care si-a facut aparitia pe aeroport.

Insa cea mai mare bucurie a luptatoarei a fost sa-si vada mama. Imbratisarea acesteia a sters orice suparare de pe fata Dianei si i-au adus lacrimi de bucurie in ochi.

"De mami mi-a fost cel mai dor. Si in momentul in care am primit scrisoarea de la ea, mi-am dat seama ca pe ea nu pot sa o pacalesc. Eu chiar am refuzat pe perioada competitiei sa ma bandajeze, tocmai ca sa nu le transmit celor de acasa ceva negativ, sa nu inteleaga ca sunt accidentata. Am incercat sa ascund lucrul asta, insa de mami nu am putut sa ascund. In scrisoarea pe care mi-a trimis-o imi spunea ca a vazut ca am dureri fizice, dar ca are incredere in mine ca voi putea sa merg mai departe. Cred ca ii stiu scrisoarea pe dinafara", a subliniat campioana care a adaugat ca ii este dor de antrenamente si ca va urmari in continuare emisiunea si isi va sustine coechipierii din fata micului ecran.