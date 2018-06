Caz grav în Prahova: Şeful interimar al Poliţiei Locale, menţinut abuziv în funcţie

Adrian Vaida a fost găsit vinovat de Comisia de Disciplină care a analizat cazul, dar este menţinut în funcţie. Astfel, in Raportul Comisiei de Disciplina nr 68 din 21.07.2017 se specifica in mod clar faptul ca, “ in UNANIMITATE, Comisia apreciaza ca, fapta care formeaza obiectul sesizarii nr. 1/09.03.2017 reprezinta ABATERE DISCIPLINARA prevazuta de art. 77 alin. 2 lit k) din Legea nr 188/1999 republicata privind Statutul functionarului public si propune in temeiul art. 77 alin 3 lit c) din Legea nr 188/199 raportat la art. 47 alin.1 lit. a din H.G. nr. 1344/2007, aplicarea sanctiunii disciplinare “mustrare scrisa” dnului VAIDA ADRIAN, in calitate de director general adjunct al Politiei Locale Ploiesti”. Vaida s-a apărat, susţinând că a avut o relaţie cu respectiva acuzatoarea.

ART. 25 din LEGEA nr. 284 din 28 decembrie 2010 (*actualizată*) privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, dacă în statut sau în legi speciale nu se prevede altfel.

(2) În mod excepţional, perioada prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu maximum 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.

(3) În perioada prevăzută la alin. (1) şi (2), persoana beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere respectiv.

Potrivit declarației de avere completate în aprilie 2017, Vaida deține un apartament achiziționat în 2015, un autoturism achiziționat în 2011, dar are și un credit în valoare de 162.800 de lei, scadent în 2045. În 2016 a încasat un venit de 46.254 de lei, la care se adaugă norma de hhrană de 11.400 de lei.

Adrian Vaida, alături de alţi șefi din Poliția Locală Ploiești au fost reclamați la DIICOT, scrie Ziarul Incomod. Ei au fost reclamați de către o angajată a Poliției Locale Ploiești pentru abuz în serviciu, constituire de grup infracțional organizat din persoane cu funcții publice, pentru satisfacerea unui interes privat, particular și pentru accesarea ilegală a datelor cu caracter personal.

