CCR discută sesizarea privind proiectul de modificare a Legii referendumului

USR anunţa pe 4 aprilie că, împreună cu PNL şi PMP, va sesiza, din nou, CCR cu privire la neconstituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.



În opinia USR, PSD manipulează opinia publică şi foloseşte pretextul iniţiativei cetăţeneşti de modificare a Constituţiei pentru redefinirea familiei ca să adopte un proiect de lege care elimină din prerogativele preşedintelui României.



"Să fie foarte clar: PSD foloseşte pretextul iniţiativei cetăţenilor privind modificarea Constituţiei în chestiunea reglementării familiei pentru a modifica Legea referendumului, care era o lege foarte corectă din punctul nostru de vedere, şi pentru a mai tăia din atribuţiile preşedintelui. Unul din mecanismele pe care de un an şi jumătate le serveşte PSD este acela de a slăbi toate celelalte instituţii în speranţa că prin Guvern şi Parlament se va putea merge spre modul de guvernare din Polonia şi Ungaria. Practic, este un atac la statul de drept folosindu-se chestiunea referendumului pentru familie", declara preşedintele USR, Dan Barna.



"Textul pe care l-a votat Senatul şi care a fost propus spre adoptare şi în Camera Deputaţilor este, aşa cum a remarcat şi preşedintele României, unul neclar şi elaborat defectuos. Este de neacceptat să votăm astfel de texte în Parlamentul României, pentru că ele vor fi folosite pentru toate referendumurile ce se vor organiza în viitor", a explicat şi deputatul USR Stelian Ion.



În sesizarea adresată Curţii Constituţionale se susţine, printre altele, că sintagmele "proiectul legii constituţionale" şi "adoptat de fiecare cameră a Parlamentului", cuprinse în legea trimisă pentru promulgare, sunt neclare, contrar exigenţelor din Constituţie referitoare la calitatea legii. În opinia semnatarilor sesizării, în textul legii există şi alte sintagme sau cuvinte neclare ori imprecise.



La finalul anului trecut, PNL şi USR au mai sesizat Curtea Constituţională cu privire la acest proiect de lege, care iniţial propunea ca data organizării unui referendum pentru revizuirea Constituţiei să fie stabilită de Guvern. Sesizarea a fost admisă cu unanimitate, iar proiectul s-a întors în Parlament pentru a fi pus în acord cu decizia CCR, după care trimis pentru promulgare la preşedinte, care a solicitat reexaminarea lui.



Referendumul naţional cu privire la revizuirea Constituţiei are loc în ultima duminică a perioadei de 30 de zile de la data adoptării în Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmând ca această dată să fie adusă la cunoştinţă publică de către Guvern - a decis Senatul pe 26 martie, respingând cererea de reexaminare a preşedintelui Klaus Iohannis.



Pe 4 aprilie, cererea de reexaminare a fost respinsă şi de Camera Deputaţilor, care a adoptat actul normativ în forma în care a fost trimis la promulgare.



Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, pe 18 aprilie, că nu va promulga Legea referendumului aşa cum a ajuns la Administraţia Prezidenţială, precizând că intenţionează să sesizeze CCR. "Legea referendumului, aşa cum a ajuns acum la mine, nu va fi promulgată. Eu am oarece nemulţumiri faţă de această lege şi voi solicita opinia Curţii Constituţionale", spunea Iohannis.