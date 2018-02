Ce avere a lăsat, de fapt, Ileana Ciuculete. Mărturisiri făcute în premieră de Cornel Galeş

Dupa ce Ileana Ciuculete s-a stins din viata, o serie de controverse s-au tesut in jurul mostenirii sale. Cornel Gales a fost acuzat ca a fost intretinut de artista si ca ar fi inselat-o in repetate randuri pe aceasta. Despre averea cantaretei s-a speculat ca aceasta a lasat in urma foarte multe lucruri de valoare, cat si o vila impresionanta.

Recent, Cornel Gales a dorit sa faca lumina in acest sens si a dezvaluit ce a lasat, de fapt, Ileana Ciuculete. El a spus ca averea sotiei sale nu a fost asa mare cum au vorbit gurile rele.

„Lucrurile sunt foarte simple. Între mine și Ileana a fost o dragoste matură. Noi ne-am căsătorit la o vârstă și după niște relații anterioare. Asta implică o anumită experiență. Ea făcea parte din categoria femeilor care știau ce vor. Era foarte determinată, nu puteai să o înșeli la vedere, cum se spune. Am recunoscut că am înșelat-o o singură dată. Eu timp de 26 de ani nu am lucrat decât o scurtă vreme în alt domeniu. Ileana Ciuculete și cum mine am avut o căsătorie atipică", a marturisit Cornel Gales.

Cornel Gales a spus adevarul despre averea reala a Ilenei Ciuculete.

„Ileana a fost judecată, de o categorie de oameni, că face parte din această structură a artiștilor profesioniști care sunt foarte bogați. Ea a lăsat o mică vilă, care s-a vândut. Această vilă a venit cu o avalanșă de datorii. Ea trebuia vândută acum cinci ani, nu pe patul de moarte, așa cum se vehicula. Ileana nu a avut niciun cont. Ca avere, a fost acest imobil care trebuia vândut de multă vreme, în legătură cu aurul, noi cumulam niște bijuterii personale. Le luam din Turcia, ca apoi să le vindem, deci nu există nimic", a mai adaugat fostul sot al Ilenei Ciuculete.

Sursa: ciao.ro