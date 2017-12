Ce cadouri fac zodiile. Cine e generos, cine e zgârcit

Totul depinde si de atitudinea pe care o are fiecare fata de bani, cum ii gestioneaza, cat de mult se ataseaza de ei si cata valoare le da.

BERBEC

Berbecul gaseste destul de usor caile potrivite pentru a aduce suficienti bani in viata lui, mai ales atunci cand are ceva de demonstrat sau vrea o anumite suma pentru o achizitie sau o investitie importanta.

Impulsivitatea si precipitarea care ii caracterizeazǎ i-ar putea indemna deseori sǎ ia decizii gresite sau sǎ faca investitii neinspirate, inclusiv cand vine vorba despre cadouri. Uneori cheltuiesc mai mult decat e necesar pe lucruri care pot fi gasite la preturi mult mai mici.

Berbecul Investeste cu usurinta in hobby-uri, echipament sportiv, expeditii si ii place sa primeasca daruri de acest gen.

Se bucura si sa faca, si sa primeasca daruri, mai ales daca sunt spontane, suprinzatoare, fara prilej.

TAUR

iubeste banii, pe care ii vede ca pe un mijloc de a-si satisface placerile si dorinta de a trai in confort si lux. Iubeste sa primeasca, sa aiba, sa adune lucruri care ii sporesc confortul.

Are simt practic si de obicei stie sa aleaga cel mai potrivit cadou pentru cineva, mai ales daca are sentimente profunde si ganduri serioase.

Are nevoie de o rezerva de bani, e unul dintre cele mai rabdatoare, econome si prudente semne, prin urmare nu arunca asa de usor cu banii si nu-l da generozitatea afara din casa.

De cheltuit, cheltuieste cu masura, mai putin cand apar tentatii culinare sau alte placeri.

Poate investi in arta si obiecte de lux, inclusiv cand face cadouri. Ii place sa primeasca lucruri de calitate, de lux chiar, care ii bucura simturile si/sau sunt naturale (parfumuri fine, obiecte de arta, accesorii din matase, dulciuri speciale).

GEMENI

Extrem de dinamic, adaptabil, flexibil si mai ales comunicativ. Toate aceste calităti ii vor ajuta mereu sa gaseasca foarte usor surse de cadouri si sa se orienteze usor cand are de cumparat ceva.

Usurinta de a face cadouri depinde de starea in care se afla sau de cat de multe preocupari are in acel moment. Uneori uita pur si simplu de ziua cuiva de nastere sau nu are chef sa se gandeasca la asta.

Norocul lui este cǎ reuseste să iasa repede din orice incurcǎturǎ, sa compenseze.

Cheltuieste cu multa usurinta pe cadouri care vizeaza calatorii, carti, cursuri, spectacole si absolut orice ii stimuleaza curiozitatea. Primeste cu bucurie, la randul sau, cadouri de acest gen.

Nu isi doreste sume mari investite sau lucruri mari, ci mici si semnificative.

