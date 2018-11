Ce cadouri poţi cumpăra de Black Friday pentru copii. Profită de perioada reducerilor pentru sărbători de poveste

Jucarii educative

Joaca este esentiala pentru copii, deoarece ii ajuta sa se dezvolte multidirectional intr-un mod armonios, scrie parinti.acasa.ro. Prin intermediul jocurilor potrivite, cei mici isi dezvolta cultura generala, creativitatea, atentia distributiva, precum si abilitatea de a colabora cu alti jucatori pentru a atinge un scop comun.

Citește și Black Friday 2018 eMAG. iPhone X redus cu 1100 de lei

Jocurile reprezinta ocazii perfecte de „family bonding", fiind un mod interesant si distractiv de a petrece timpul alaturi de copii, mai ales in preaja Sarbatorilor. Daca intri in jocul lor, copiii te vor vedea ca pe cel mai bun prieten al lor. EduClass comercializeaza jucarii educative pentru copiii de toate varstele, care ii ajuta pe acestia sa-si exerseze diverse cunostinte si capacitati, cum ar fi vocabularul (jucariile lingvistice), socotitul (jucarii matematice) sau logica. Zilele viitoare, adica în weekendul 16 – 18 noiembrie, vor fi reduceri de pana la 70% la mai mult de 500 dintre produsele de pe site, deci va puteti asigura de pe acum darurile de Mos Nicolae si de Craciun.

Povesti nemuritoare pentru copii cu imaginatie

Daca este introdus devreme in viata lor, micutii vor deprinde cititul ca pe o activitate distractiva, ceea ce va avea un rol important in evolutia lor. Cu timpul veti invata sa cititi impreuna si sa va relaxati astfel la sfarsitul unei zile obositoare. Luna aceasta este momentul oportun sa va puneti biblioteca la punct, atat pe a celor mici, cat si pe a voastra, pentru ca libraria Libris va avea reduceri de pana la 90% la aproximativ 60% dintre articole, iar Black Friday are loc pe 16 noiembrie.

Costume tematice la reducere

Copiii se bucura enorm de fiecare ocazie cu care se pot costuma in diferite personaje din desenele animate sau in supereroi cu puteri supranaturale, deoarece le place sa se transforme si joaca cu usurinta diverse roluri. Pe langa serbarile de sezon de la scoala sau gradinita, de ce sa nu faceti si o petrecere a voastra? Fabrica de Magie va ajuta cu costume, dar si cu decoratiuni si accesorii de petrecere cu care puteti reconstrui chiar si casa lui Mos Craciun. Anul acesta, reducerile de pe site de Black Friday vor fi de pana la 60%.

Dulciuri sanatoase

Dulciurile sunt un subiect destul de sensibil pentru copii; daca ar fi dupa ei, probabil ar manca numai dulciuri toata ziua. Cum Mosii nu uita niciodata sa le aduca si ceva dulce celor mici, ne putem asigura ca acel „ceva" este sanatos. Majoritatea dulciurilor de pe piata au un continut ridicat de zahar, ceea ce nu este sanatos pentru cei mici. Magazinul online de produse naturiste Vegis.ro are mai multe sectiuni speciale pentru copii, unde gasiti atat remedii naturale si produse imunizante, cat si dulciuri pline de vitamine si minerale care pe langa faptul ca sunt gustoase, au si rol de intarire a organismului. Vegis anunta reduceri de pana la 90% cu ocazia Black Friday, la aproape 600 de produse.