Ce frumoasă este mama lui Vladimir Drăghia. "Întâlnirea cu mama mea, după Exatlon, a fost...."

„Intalnirea cu mama mea, dupa Exatlon, a fost emotionanta. Mai ales pentru ca ea este cea sensibila. Surprinzator, dar nici de aceasta data nu am avut timp suficient sa stam de vorba. A venit la Bucuresti, ca sa ma intampine la aeroport, dar eu eram foarte, foarte, obosit si abia a doua zi am reusit sa stam de vorba. Am stat ce am stat si apoi m-am dus cu Alice si cu Zora, acasa", a dezvaluit Draghia, potrivit wowbiz.ro

Fanii au apreciat ce frumoasa este mama lui Vladimir Draghia. Faimosul si-a propus sa-si reevalueze relatia cu aceasta, pentru ca a vazut-o destul de rar, mai ales dupa ce a devenit tata. "Trebuie sa existe niste prioritati, iar de la aparitia Zorei si a lui Alice in viata mea, ele sunt prioritatile mele. Dar, oricum, iti dai seama ca nu pot sa fac un clasament in care sa o pun pe mama. Mama e... mama. Dar, da, mi-am propus ca mama sa fie mai aproape de familia mea. Mi-am propus asta si o sa o fac pentru mine pentru ca asa mi se pare normal", a mai spus Vladimir Draghia.