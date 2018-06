Ce se întamplă cu Elena Bogdan, jucătoarea pe care Simona Halep o învingea acum 10 ani în finala junioarelor de la Roland Garros

Simona Halep a confirmat in ultimul deceniu performantele din perioada junioratului, dar lucrurile au stat complet diferit pentru Elena Bogdan.

Problemele la genunchi si lipsa increderii in propriile forte au facut ca in ultimul deceniu Elena Bogdan sa nu urce niciodata mai sus de locul 151 in clasamentul WTA. In momentul de fata, sportiva din Craiova se afla pe locul 667 la simplu si evolueaza in mod special in circuitul ITF.

Simona Halep, locul 11 în topul all-time al câştigurilor din TENIS. Suma URIAŞĂ încasată de ROMÂNCĂ

Simona Halep are trei finale de Grand Slam in palmares, in timp ce Elena Bogdan nu a ajuns niciodata pe tabloul principal la simplu. Cel mai aproape a fost la Roland Garros, unde s-a oprit de doua ori in ultimul tur al calificarilor. Ea are doar patru trofee ITF in palmares, la simplu, trei in turnee cu premii totale de 10.000 de dolari si unul intr-un turneu cu premii de 50.000 de dolari.

In acest an, Elena Bogdan a castigat doar 985 de dolari, potrivit datelor furnizate de WTA. In intreaga cariera, Elena Bogdan are premii in valoare de 237.919 USD, in timp ce Simona Halep a trecut de 23 de milioane de dolari!