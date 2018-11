Ce spun unghiile tale despre sanatatea ta. Ce inseamna cand iti rozi unghiile

Sanatate unghii. Iata dupa ce ar trebuie sa te uiti si ce semnifica fiecare schimbare. Decodarea schimbarii culorii unghiilor:

1. Sindromul unghiilor albe



Nu este un lucru neobisnuit ca pe unghii sa iti apara pete albe. Pe vremuri se spunea, mai in gluma mai in serios, ca fiecare pata alba reprezinta o minciuna pe care ai spus-o candva.



Medicina moderna considera astfel de afirmatii drept folclor fara nicio farama de adevar in ele. Punctele albe de pe unghii sunt cauzate de o afectiune numita leuconichie. Desi are o denumire atat de intimidanta nu este ceva atat de sever pe cat ai putea crede initial.



Petele albe nu sunt cauzate de deficienta de calciu sau zinc asa cum ai putea considera. De obicei, sunt rezultatul unor traume usoare asupra unghiei. In unele cazuri rare, aceste pete albe se pot dezvolta din cauza unor infectii ori alergii.



Ori ar putea aparea in urma uneor efecte secundare a unor medicamente. Daca, insa, petele acestea sunt insotite de dureri ar trebui sa mergi in control la medicul de familei.



Chiar daca in cele mai multe cazuri, daca apar in acelasi timp pe toate unghiile pot fi semnul unei anemii, a cirozei, a unor boli la rinichi si a diabetului. Daca prezinti risc pentru oricare dintre aceste afectiuni mergi la medicul de familie. De fapt, ar trebui sa vorbesti cu el/ea de fiecare data cand esti ingrijorat de starea ta de sanatate.

2. Unghiile lui Terry



Unghia este in mare parte opaca avand la capat o dunga inchisa la culoare din cauza cauza faptului ca unghiile sunt irigate insuficient cu sange. Aceste schimbari pot fi intalnite la 80% dintre bolnavii care sufera de ciroza sau cei care se confrunta cu probleme cardiace congenitale, hipertiroidism, malnutritie, diabet sau HIV.

3. Unghiile lui Muehrcke



Circulatia insuficienta in unghii va face ca acestea sa fie strabatute de benzi orizontale albe care se extind pe intreg patul unghial. Aceste linii nu vor creste cu unghia, deoarece sunt pe patul unghial, nu in unghie. Problemele de sanatate asociate cu unghiile lui Muehrcke sunt hipoalbuminemia, boli ale ficatului, malnutritia si sindromul nefrotic, insa pot aparea si ca efect secundar al chimioterapiei.



