Ce strica instant cheful de sex. Cum să remediezi problema

Insa aceasta faza – numita de obicei luna de miere – nu este permanenta in relatia de cuplu. Poate dura o luna, un an etc.

Si apoi ce se intampla?

Odata ce ti-ai dat seama ca focul s-a stins, ce-ti ramane de facut?

In primul rand este important sa intelegi de ce luna de miere este atat de minunata pentru a avea o privire de perspectiva. Atunci cand intalnesti un/o nou/a partener/a te comporti exemplar (la fel si el/ea) pentru ca abia incepeti sa va cunoasteti si sa va simtiti din punct de vedere al dinamicii romantice. Fiecare incearca sa-si dea seama ce vrea celalalt si, prin urmare, va ajustati comportamentul.

Apoi, in mod inevitabil, se instaureaza o anume stabilitate in relatie, care pana la urma are farmecul sau. Incepeti sa va simtiti confortabil in prezenta celuilalt. De acum nu mai este mult pana la aparitia rutinei in viata voastra.

Pe scurt, nu dureaza mult pana sa fie stabilit un „sistem relational" intre voi.

Sistemele incep devreme pentru ca fiecare persoana aduce in dinamica relatiei propriile rani emotionale (precum cele din copilarie). Ca urmare, fiecare persoana reactioneaza, de obicei, intr-un fel propriu protectiv pentru a evita sentimentele dureroase.

