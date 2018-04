Cele mai bune combinaţii de zodii. Află ce ţi se potriveşte!

Iata care sunt cele mai bune combinatii de zodii. Afla ce ti se potriveste!

Berbec

Sagetator: sunteti amandoi optimisti, energici si dedicati unul celuilalt.

Leu: relatie armonioasa.

Balanta: din punct de vedere emotional, sunteti pe aceeasi lungime de unda. Nu ar trebui, insa, sa te grabesti in pat, caci Balantelor nu le place graba.

Taur

Taur: sunteti asemanatori, stiti ce va place. Atentie la incapatanare!

Fecioara: impartasiti aceeasi dragoste pentru senzualitate si mancare.

Scorpion: Nu aveti multe in comun, insa din punct de vedere sexual veti iesi in avantaj. Dormitorul vostru e "in flacari".

Gemeni

Sagetator: dragoste reciproca si dorinta impartasita de libertate si aventura.

Varsator: combinatie ideala, mai ales ca mintile voastre gandesc la fel.

Balanta: aveti amandoi probleme in a lua decizii. Cineva trebuie sa-si asume acest rol.

