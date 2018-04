Cele mai frumoase MESAJE DE PASTE 2018. Nu uita de cei dragi!

Redam mai jos cateva dintre cele mai frumoase mesaje, urari sau felicitari pe care le poti trimite de Paste celor dragi, fie ca sunt membri ai familiei, prieteni sau colegi de serviciu.

Cele mai frumoase mesaje, urari si felicitari pe care sa le trimiti de Paste

– Cu lumanari aprinse si sufletul curat sa spunem impreuna HRISTOS A INVIAT!

– Fie ca sfanta sarbatoare a Invierii Domnului sa va aduca cele patru taine divine: incredere, lumina, iubire, speranta. Un Paste Fericit!

– Lumina Sfintei Invieri sa patrunda in sufletul si in inimile voastre bucurandu-va de minunea Invierii Domnului nostru Iisus Hristos!

– Paste mielul fericit, oul sade inrosit, de rusine s-a scumpit. Iubitul iepuroi sa-ti aduca euroi, fericire, sanatate, mult noroc si spor la toate!

– Iepuroiul nu mai vine, ca nu prea se simte bine. A aflat din Parlament ca e criza in buget. Asa ca s-a imbatat ca sa nu fie crizat! PASTE FERICIT!

– E totul gol, lipsit de miez. Nu e iubire, nu e crez, ce este bun e aruncat. E-o lume noua, in pacat ca uiti sa ierti ce-i de iertat chiar de HRISTOS A INVIAT!

– Invierea Domnului sa-ti umple sufletul de lumina, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de ganduri frumoase si inima de iubire! HRISTOS A INVIAT!

– Azi, in zi de sarbatoare sa coboare linistea si pacea. Minunea invierii lui Iisus sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viata si sa va aduca renasterea credintei, sperantei, bucuriei cu bunatate si caldura in suflete! Hristos a Inviat!

– Dumnezeu sa va dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, o binecuvantare la fiecare pas, o promisiune la fiecare grija si un raspuns la fiecare intrebare! Invierea Domnului sa iti aduca in suflet bucurie si iubire. Paste fericit, alaturi de cei dragi!

– Fie ca Pastele sa-ti intareasca increderea si speranta! Hristos a Inviat!

– Invierea Domnului sa iti aduca in suflet bucurie si iubire. Paste Fericit alaturi de cei dragi!

– Invierea Domnului sa va aduca armonie in casa si in gand, impacare si regasirea intelepciunii in sanul familiei. Hristos a inviat!

– Cei care se razboiesc sa aduca pace, cei care se urasc sa stie sa iubeasca, iar cei bogati sa invete sa daruiasca. Hristos a inviat!

– Poate o sa ti se para complet lipsit de originalitate, dar stii ca vorbele simple sunt si cele mai frumoase. Asa ca Hristos a inviat!

– Sfintele sarbatori de Paste sa va aduca liniste in suflet, multa bucurie, sanatate, fericire si puterea de a darui si ajuta semenii. Hristos a Inviat!

– O singura data pe an e Pastele. O zi speciala, imbogatita de aroma bucatelor traditionale si parfumul florilor de primavara si al tau! Paste fericit!

– Pentru unii, Pastele e un moment de intregire a familiei, in care isi doresc pace si bucurie. Pentru altii, e o zi in care se distreaza ceva mai mult sau scapa de serviciu ori de scoala. Pentru mine e pur si simplu o zi minunata, pe care vreau sa o impartasesc cu voi. Paste fericit!

