CESAR 2018 - Vanessa Paradis i-a adus un omagiu actriţei Jeanne Moreau

Manu Payet, prezentatorul principal al galei, care deţine titulatura de "maestru de ceremonii", a deschis cea de-a 43-a gală de decernare a premiilor Cesar cu un număr artistic inspirat din musicalurile americane. Show-ul a inclus cântece, secvenţe de dans şi câteva ironii la adresa unora dintre cineaştii francezi.



Manu Payet a făcut apoi o glumă gustată de public, adresându-se în limba spaniolă actriţei Penelope Cruz, recompensată la această ediţie cu un premiu Cesar onorific.



"Dacă ai nevoie de ceva, orice... Coca-Cola, Orangina, Seven Up... îţi voi aduce. Casa mea este şi casa ta", a spus actorul francez, mimând apoi un moment de panică în momentul în care camera de filmat a început să prezinte un plan larg, care o arăta pe vedeta spaniolă stând în sală alături de soţul ei, actorul Javier Bardem.



Gala a continuat apoi cu un discurs rostit de Vanessa Paradis, preşedinta galei Cesar 2018, care a declarat deschisă ediţia din acest an a evenimentului. Ea a adus un omagiu artiştilor care întâmpină dificultăţi mari atunci când fac filme.



"Nu există 'cel mai bun', ci doar diferenţe. Cea de-a şaptea artă, arta noastră, m-a emoţionat, m-a revoltat, mi-a reamintit cine sunt, acea persoană pe care o uitasem. Mi-a oferit curaj, visuri, râsete, forţă şi feminitate. Aceste cuvinte îmi aduc aminte de Jeanne Moreau. Forţa ei feminină o egala pe cea masculină şi asta o făcea să fie unică", a declarat Vanessa Paradis, aducând un omagiu celebrei actriţe Jeanne Moreau, decedată pe 31 iulie 2017 la vârsta de 89 de ani.



Jeanne Moreau, care a jucat în peste 130 de filme, a câştigat un premiu de interpretare la Cannes, un premiu BAFTA, un premiu Oscar onorific, un premiu Moliere şi mai multe premii Cesar. Ediţia din 2018 a premiilor Cesar îi este dedicată.



Secvenţe din rolurile legendare interpretate de Jeanne Moreau, precum cele din filmele "La Mariee etait en noir", "Les Amants", "Moderato Cantabile", "Les Valseuses" şi "Jules et Jim", au fost proiectate pe un ecran uriaş.



Montajul video s-a încheiat cu un înregistrarea duetului legendar pe care celebra actriţă l-a realizat cu Vanessa Paradis în 1995, la Cannes, unde cele două artiste au interpretat împreună cântecul "Le Tourbillon De La Vie".



A urmat un montaj dedicat marilor personalităţi ale cinematografiei franceze care au murit în ultimul an. Printre artiştii omagiaţi s-au numărat Jean Rochefort, Claude Rich, Gisele Casadesus şi France Gall.



Au fost decernate primele trofee ale ceremoniei: Nahuel Perez Biscayart s-a impus la categoria cel mai bun actor debutant, graţie interpretărilor sale din filmele "120 battements par minutes" şi "Au revoir la-haut". Cea mai bună actriţă debutantă a fost desemnată Camelia Jordana, recompensată pentru evoluţia ei din filmul "Le Brio".

La categoria Cel mai bun film, concurează şase pelicule: ''Barbara'', dramă regizată de Mathieu Amalric; ''Petit paysan'', dramă regizată de Hubert Charuel; ''BPM'', dramă în regia lui Robin Campillo; "Le Brio", regizat de Yvan Attal; comedia ''C'est la vie!'', realizată de Olivier Nakache & Eric Toleando; ''Au revoir la-haut'', dramă regizată de Albert Dupontel.



Premiul pentru Cel mai bun regizor se dispută între: Robin Campillo, Albert Dupontel, Matheiu Amalric, Eric Toleando & Olivier Nakache, Julia Ducournau (pentru pelicula ''Raw'') şi Michel Hazanavicius (pentru filmul ''Redoutable'').



Actriţa spaniolă Penélope Cruz va fi distinsă cu un Premiu Cesar onorific pentru întreaga sa carieră.



Precedenta ediţie a Premiilor Cesar s-a desfăşurat la 24 februarie 2017. Marele câştigător a fost filmul "Elle", regizat de Paul Verhoeven. Cel mai bun regizor a fost considerat Xavier Dolan (pentru filmul "Juste la fin du monde"), iar Gaspard Ulliel şi Isabelle Huppert au fost cel mai bun actor, respectiv cea mai bună actriţă. Actorul american George Clooney a fost recompensat cu un Cesar de onoare.



Filmele ''Bacalaureat'' al regizorului român Cristian Mungiu şi ''Toni Erdmann'', produs de românca Ada Solomon şi filmat la Bucureşti, s-au numărat printre nominalizările la categoria ''Cel mai bun film străin''.



Premiile Cesar sunt trofee decernate anual pentru film, în Franţa. Sunt considerate echivalentul francez al Premiilor Oscar.



Istoria Premiilor Cesar începe în anul 1974, atunci când producătorul de film Georges Cravenne (24 ianuarie 1914 - 10 ianuarie 2009) a pus bazele Academiei de Arte şi Tehnici Cinematografice. De la bun început, scopul acestei instituţii a fost de a răsplăti, cu prioritate, peliculele remarcabile de limbă franceză. Denumirea distincţiei conţine o dublă trimitere: una spre sculptorul cu acelaşi nume care a gândit şi realizat forma trofeului, iar cea de-a doua este spre faimosul actor francez Raimu (Jules Auguste Muraire, 1883-1946), interpretul lui Cesar din trilogia ''Marseilles'' a regizorului Marcel Pagnol. Premiul Cesar a luat locul Stelei de Cristal, principalul premiu pentru filmul francez din 1955 până în 1975.



Prima ceremonie de decernare a acestor premii a rămas în istorie sub numele de ''Noaptea Cesarului'' şi s-a desfăşurat la 3 aprilie 1976. Preşedintele juriului a fost Jean Gabin, care la momentul respectiv era ţintuit într-un scaun cu rotile. Gazda evenimentului a fost Pierre Tchernia, care avea să îşi reia acest rol şi la următoarele ediţii.



Procesul de votare în cadrul Premiilor Cesar cuprinde două etape: alegerea nominalizărilor, care pot fi trei sau cinci, în funcţie de categorie, şi stabilirea învingătorului. Juriul este alcătuit din aproximativ 4.000 de persoane, toate implicate la nivel înalt în cinematografia din Hexagon.



Cel mai premiat film din istoria Cesar este ''Cyrano de Bergerac'', în anul 1990. A fost nominalizat la 13 categorii şi a câştigat la zece dintre ele. Pelicula este o dramă cu accente de comedie, regizată de Jean-Paul Rappeneau, din distribuţie făcând parte Gerard Depardieu, Anne Brochet şi Vincent Perez. Aproape la egalitate se află ''The Last Metro'', realizat de scenaristul şi regizorul Francois Truffaut, cu Catherine Deneuve şi Gerard Depardieu. Această dramă a câştigat tot zece premii, dar a avut o nominalizare mai puţin.



Pe locul trei este ''A Prophet'', premiat în 2009, cu 13 nominalizări şi 9 trofee.



La categoria regizorilor, cel mai evidenţiat în cadrul Premiului Cesar este Roman Polanski, cu patru nominalizări şi tot atâtea reuşite. Este urmat de Alain Resnais, cu opt nominalizări dar numai două trofee, şi Bertrand Tavernier, cu şapte nominalizări şi două trofee. Actorul cu cele mai multe nominalizări la Cesar (17) este Gerard Depardieu. Cele mai multe trofee îi aparţin însă actriţei Isabelle Adjani.



Singurul film românesc nominalizat, până la ediţia din 2017, pentru cel mai bun film străin la Premiul Cesar a fost "4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile", al lui Cristian Mungiu, în 2008. Însă, în anul amintit, pelicula premiată a fost ''The Lives of Others'', semnată de Florian Henckel von Donnersmarck.