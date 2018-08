CFR CLUJ - ALASHKERT LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT LOOK TV: Campioana României se gândeşte deja la play-off

CFR CLUJ – ALASHKERT LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT LOOK TV: Cele două formaţii se vor întâlni joi, de la ora 20:00, în turul trei preliminar din Europa League. Clujenii sunt mari favoriţi să se califice în play-off după ce au câştigat manşa tur, scor 2-0, în Armenia, ambele goluri fiind marcate de George Ţucudean. Formaţia antrenată de Antonio Conceicao vine după trei victorii consecutive în toate competiţiile.

Echipele probabile în CFR Cluj - Alashkert:

CFR Cluj XI: Vâtcă - Manea, Vinicius, Mureşan, Camora - Bordeianu, Hoban, Djokovic - Păun, Ţucudean, Mailat

Alashkert XI: Cancarevic - Yedigaryan, Voskanyan, Stojkovic, Praznovsky, Daghbashyan - Marmentini, Grigoryan, Yedigaryan, Jefferson - Nenadovic

CFR Cluj - Alashkert, turul 3 preliminar Europa League. Înainte de returul cu Alashkert, Toni Conceicao are ceva probleme de lot: Culio este suspendat, Alexandru Ioniță a contactat o enterocolită care l-a împiedicat să se antreneze, Deac este accidentat, iar Omrani are și el o inflamație. În schimb, CFR-ul poate alinia apărarea standard, cu Manea, Vinicius, Mureșan și Camora. Sunt dubii și în ceea ce-l privește pe Arlauskis, cel care nu a prins lotul în ultimele săptămâni.

CFR Cluj - Alashkert, turul 3 preliminar Europa League. Rivala CFR-ului are un singur meci jucat în campionatul intern. În schimb, are multe meciuri în Europa. Alashkert se află în fața celei de-a 3-a duble europene din acest sezon. Armenii au început, la fel ca CFR, în Liga Campionilor. În turul I preliminar, Alashkert nu a avut nicio șansă cu scoțienii de la Celtic Glasgow: 0-3 acasă și 0-3 în deplasare. Apoi, Alashkert a ”retrogradat” în turul II preliminar al Europa League, unde a dat piept cu muntenegrenii de la Sutjetska. Armenii aveau să se califice cu mare greutate, după 1-0 în deplasare și 0-0 acasă.

Meciul CFR Cluj – Alaşkert va fi transmis în direct de Look Plus şi Digi Sport, la fel cum s-a întâmplat şi cu partida din manşa tur. Clujenii vor urmări cu atenţie ce se întâmplă în returul dintre Dundelange şi Legia Varşovia, din moment ce echipa care se va califica din această dublă manşa ar putea să întâlnească formaţia din Gruia.

În tur, formaţia din Luxemburg a obţinut victoria, scor 2-1, pe terenul polonezilor, producând una dintre marile surprize din turul trei preliminar din Europa League. Tot joi se vor mai juca manşele retur la întâlnirile FCSB – Hajduk Split şi U Craiova – RB Leipzig. Meciul care se va disputa pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" va fi arbitrat de Vilhjalmur Thorarinsson din Islanda.

La finalul meciului tur, Iuliu Mureşan, preşedintele clujenilor, a fost mulţumit de prestaţia jucătorilor, dar a avut şi câteva critici. "E important că am reușit să câștigăm. Îmi pare rău pentru Craiova, îmi place și echipa și orașul. Dar diferența e mare, la fel cum a fost și la noi cu Alashkert. În astfel de meciuri există pericolul să nu te concentrezi, dar noi am reușit să intrăm bine pe teren. Astăzi au fost unii care au mai jucat mai slab, dar nu-i critic. Mi-au plăcut Camora și Țucudean. Tambe a intrat bine în joc și cred că pentru dubla cu Legia Varșovia va fi un jucător pe care ne putem baza. Deac are o ruptură parțială la genunchiul stâng și abia peste 2-3 săptămâni ne putem baza pe el", a declarat oficialul clubului din Gruia.

Loturile celor două echipe

CFR Cluj

Cosmin Vâtcă, Giedrius Arlauskis, Dorin Farkaș, Cristian Manea, Andrei Mureșan, Adam Lang, Mario Camora, Paulo Vinicius, Ionuț Peteleu, Mate Males, Damijan Djokovic, Ciprian Deac, Emmanuel Culio, Ovidiu Hoban, Alexandru Ioniță, Mihai Bordeianu, Alexandru Păun, Billel Omrani, Valentin Costache, George Țucudean, Sebastian Mailat, Robert Tambe, Giuseppe De Luca.

Alaşkert

Henri Avagyan, Ognjen Cancarevic, Vladimir Allahverdyan, Taron Voskanyan, Mladen Zeljkovic, Danijel Stojkovic, Goran Antonic, Gagik Daghashyan, Artak Edigaryan, Oliver Praznovsky, Gustavo Marmentini, Artak Dashyan, Danilo Sekulic, Artem Simonyan, Jefferson Reis De Jesus, Artur Edigaryan, Artak Grigoryan, Mihran Manasyan, Edgar Manucharyan, Uros Nenadovic, Cesar Romero Jr.

Primăria Cluj-Napoca anunță restricții de circulație cu ocazia meciului de fotbal FC CFR 1907 Cluj – FC Alashkert, în data de 16 august a.c., între orele 18:00 – 23.00.

Restricţiile vor fi pe str. Gruia, de la intersecţia „7 Străzi” până la intersecţia cu str. 11 Octombrie, str. 11 Octombrie, str. Romulus Vuia de la intersecţia „7 Străzi” până la intersecţia cu str. Buhuşi (când situaţia o impune).

De asemenea, duminică, 19 august 2018, între orele 19:00 – 23.00, cu ocazia meciului de fotbal FC CFR 1907 Cluj – FC Dinamo 1948 Bucureşti, va fi restricționată circulația rutieră pe str. Gruia, de la intersecţia „7 Străzi” până la intersecţia cu str. 11 Octombrie, str. 11 Octombrie, str. Romulus Vuia de la intersecţia „7 Străzi” până la intersecţia cu str. Buhuşi(când situaţia o impune).