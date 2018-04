CHEFI LA CUTITE 2018: Chef Cătălin Scărlătescu a fost la un pas de moarte. Ce s-a întâmplat

CHEFI LA CUTITE 2018: Scărlătescu a descoperit după ce a mâncat dintr-un burger că bucata de carne din el era stricată și avea viermi. El a povestit în emisiunea „Chefi la cuțite” că a avut mari probleme de sănătate. După masă, el s-a simțit foarte rău și a zăcut mai multe zile la pat.

”Era să mor la un hotel de cinci stele din Vietnam, mega tare. Am mâncat o jumătate de burger, am găsit un vierme, în carne. Un vierme cu trei ouă. Era să rămâneți fără Scărlătescu. Nu știu ce-am pățit că am delirat, am căzut, m-a luat cu frisoane” a spus Cătălin Scărlătescu la debutul sezonului 5 al show-ului.

Pentru a le dovedi colegilor lui, Bontea și Dumitrescu, că ceea ce spune este adevărat, el le-a arătat o imagine în care arăta îngrozitor de rău. Era fotografiat în patul din camera de hotel, în timp ce avea frisoane și era înfășurat în cearșeafuri.