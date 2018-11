CHEFI LA CUTITE 2018 LIVE VIDEO ONLINE. Luptă dură pentru o amuletă controversată: "O să aducă multă tensiune în echipă!"

CHEFI LA CUTITE 2018 LIVE VIDEO ONLINE. Amuleta bonus pusă la bătaie diseară va putea fi folosită de cheful care o va câștiga în momentul în care unul dintre bucătarii din viitoarea sa echipă va fi în pericol de eliminare. Mai exact, juratul va avea posibilitatea de a alege un alt concurent, tot din echipa sa, care să iasă din competiție, salvând astfel persoana ce a obținut cel mai mic punctaj în proba individuală. Acest avantaj poate cântări extrem de mult, dar cunoaște două tăișuri, pentru că decizia cea mai grea va fi în mâinile chefului ce va câștiga cea de-a patra amuletă: ”O să aducă multă tensiune în echipă!”, afirmă chef Dumitrescu.

În acest moment, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au adjudecat fiecare câte o amuletă importantă, însă diseară scorul egal se va sparge într-o competiție ”la cuțite”. Cei trei vor fi provocați să gătească o farfurie impecabilă, căci juratul invitat special este nimeni altul decât Henrik Sebok, un bucătar cu greutate în domeniul gastronomiei: ”Este drastic! Henrik este tehnic, un chef cu coloană vertebrală. E un bucătar foarte bun și va fi complicat astăzi. Are stilul lui inconfundabil.”, afirmă chefii Bontea și Scărlătescu.

Cum va decurge competiția dintre chefi, ce farfurii vor pregăti aceștia și ce preparat va încânta papilele gustative ale unui jurat ce analizează extrem de dur