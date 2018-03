Christina Verchere va prelua conducerea celei mai mari companii din România la 1 mai 2018

"În şedinţa de astăzi (luni n.r), Consiliul de Supraveghere a luat act de faptul că doamna Christina Verchere va prelua funcţia de preşedinte al Directoratului şi director general executiv (CEO) al OMV Petrom S.A. începând cu data de 1 mai 2018, având în vedere numirea sa în această funcţie astfel cum a fost aprobată de Consiliul de Supraveghere şi anunţată în data de 9 ianuarie 2018. În cadrul aceleiaşi şedinţe, Consiliul de Supraveghere a luat act de faptul că mandatul doamnei Mariana Gheorghe de preşedinte al Directoratului şi CEO al OMV Petrom S.A. încetează la data de 30 aprilie 2018", se menţionează în raport.



"În şedinţa de astăzi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o pe Christina Verchere în funcţia de Preşedinte al Directoratului şi Director General Executiv (CEO) al OMV Petrom SA. În conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom SA, numirea a fost făcută pentru perioada rămasă din mandatul Marianei Gheorghe, până în data de 16 aprilie 2019. Christina Verchere a acceptat numirea şi va prelua poziţia, în funcţie de disponibilitate, cel mai târziu începând cu 21 mai 2018. A. În conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom SA, numirea a fost făcută pentru perioada rămasă din mandatul Marianei Gheorghe, până în data de 16 aprilie 2019. Christina Verchere a acceptat numirea şi va prelua poziţia, în funcţie de disponibilitate, cel mai târziu începând cu 21 mai 2018", se menţiona în comunicat.



Înainte de şedinţa Consiliului de Supraveghere din 9 ianuarie, Mariana Gheorghe a renunţat la mandatul de preşedinte al Directoratului şi CEO al OMV Petrom SA, stabilindu-se că renunţarea va deveni efectivă la momentul în care succesoarea va prelua funcţia, cel mai târziu pe 20 mai 2018.



"După 12 ani extrem de intenşi petrecuţi la OMV Petrom, consider că este momentul să renunţ la această funcţie şi că Christina Verchere şi o nouă generaţie de lideri să continue construcţia unei companii puternice. Sunt onorată că am fost implicată în transformarea OMV Petrom şi în dezvoltarea potenţialului său de creştere", declara Mariana Gheorghe, care se află la conducerea companiei din iunie 2006.



Christina Verchere şi-a început cariera în 1993, după finalizarea studiilor în Economie la Universitatea Aberdeen, Scoţia, şi a lucrat peste 20 de ani într-una dintre cele mai mari companii de petrol şi gaze, unde a deţinut numeroase poziţii de conducere, în Marea Britanie, SUA şi Canada. Începând din 2014, a ocupat funcţia de Preşedinte regional pentru Asia Pacific, în Jakarta, Indonesia, la British Petroleum.



OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze de aproximativ 64 milioane bep în 2016. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, OMV Petrom este prezent pe pieţele din România şi ţările învecinate prin intermediul a 787 benzinării, la sfârşitul lunii septembrie 2017, sub două branduri, OMV şi Petrom.



OMV, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,64% din acţiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deţine 9,9985%, iar 18,35% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa de Valori Londra.



OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuţii de peste 24,5 miliarde de euro sub formă de taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005 - septembrie 2017.