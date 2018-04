Cine este câştigătoarea marelui premiu la Loto 6 din 49: O bunică de 84 ani a jucat un bilet pentru a-şi ajuta strănepoata

Biletul norocos a fost jucat la agenţia 18-10 din Târgu-Jiu, de Liliana, o pensionară în vârstă de 84 de ani, care locuieşte singură într-un apartament din oraş. Cu ajutorul casierei, aceasta a completat biletul cu o variantă simplă la Loto 6/49, preţul acestuia fiind de 4,90 lei.

Duminică a mers la agenţie în speranţa că va câştiga câteva sute de lei pentru a-şi ajuta strănepoata plecată la muncă în Anglia, care lucrează ca asistent medical. Bătrâna a lucrat 30 de ani ca muncitor la Uzina Electroputere Craiova şi primeşte o pensie de 900 de lei.

"Am mai câştigat anul trecut câte 30 de lei şi m-am gândit că poate mă urmăreşte norocul. Am mers la agenţie, am ales nişte numere întâmplător şi am pus o variantă simplă. Speram să câştig patru numere, nu mai mult, ca să acopăr cheltuielile făcute de strănepoata mea pentru renovarea apartamentului, să acopăr cheltuielile şi să o aduc în ţără să aibă grijă de mine. Am stat toată iarna în frig, pentru a face economie la gaze. În prima lună am primit factură de 260 de lei, m-am speriat, nu îmi permiteam dintr-o pensie de 900 de lei, aşa că am decis să mă îmbrac mai gros", a declarat pensionara pentru Mediafax.

Femeia a plâns de bucurie atunci când a mers cu biletul la agenţie.

”Am jucat şi de Paşte la Loto, am sperat că o să câştig ca să îmi aduc strănepoata acasă. Să mă respecte şi să stea cu mine, să mă îngrijească. Nu ştiu cum o să ajung la Bucureşti să ridic premiul, trebuie să mă gândesc cum voi face. Încă nu am anunţat strănepoata, pentru că duminică nu am ştiut cât am câştigat, nici acum nu ştiu exact cât înseamnă. Eu copii nu am avut, iar strănepoata mi-a renovat apartamentul. De aceea făceam economii. Urmăresc şi în piaţă, să cumpăr tot ce este mai ieftin, ca să îmi ajungă banii. Am intrat râzând în agenţie, apoi am plâns, au fost lacrimi de bucurie”, a mai spus Liliana.

Casiera a mai oferit marele premiu unei alte persoane, în urmă cu câţiva ani. Aceasta susţine că a presimţit că bătrâna va câştiga.

”Duminică, atunci când a plecat din agenţie, ca niciodată parcă, m-am uitat după dumneaei până când a ieşit din sediu. Mă bucur că a câştigat aceşti bani o persoană care are nevoie de ei. Lucrez aici de două săptămâni, sunt temporar la această agenţie, în perioada în care colega mea se află în concediu. Am mai avut în mână un bilet cu 42 de miliarde de lei vechi, eu am oferit 42 de miliarde cuiva din Fărcăşeşti, cu câţiva ani în urmă", a declarat Elena Rusu, angajata Loteriei Române. Femeia de 51 de ani lucrează din anul 1992, fiind titulară la o agenţie din Rovinari.