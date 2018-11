Claudia Nicolae, fost consilier al ministrului Carmen Dan, validată în funcţia de director general al Agerpres

S-au înregistrat 220 de voturi "pentru" şi 111 "împotrivă". Votul a fost secret cu buletine.



Claudia Nicolae a fost propusă de Guvern pentru funcţia de director general al AGERPRES. Mandatul în această funcţie este de 5 ani.

Comisiile de cultură comune au dat, marţi, aviz favorabil candidaturii Claudiei Victoria Nicolae pentru funcţia de director al agenţiei naţionale de presă Agerpres. Ea a fost propus în funcție de Guvern și vine să îl înlocuiască pe Alexandru Giboi.



Giboi a anunțat la începutul acestei săptămâni demisia de la conducerea agenției de presă, printr-o postare pe Facebook.



„Tocmai am trimis demisia mea din poziția de director general al AGERPRES către instituțiile respective care ar trebui să fie informate în această situație. Nu vreau să aibă cineva senzația că mă agăț de funcții. Nu îmi place să pară că depind de Liviu Dragnea și alții asemenea lui. Am drumul deschis în cariera mea profesională, și intenționez să îl urmez, cu capul sus”, a notat șeful Agerpres.



„Pentru cei care vor spune că demisia mea nu are sens, pentru că oricum a fost numită o altă persoană în locul meu, pot doar să îi rog să fie atenți la ce se va întâmpla în perioada următoare. Lucrurile, din păcate, nu sunt deloc clare în cazul conducerii Agerpres. Din contră, cred că, prin această demisie, aduc puțină claritate asupra situației”, a mai adăugat acesta.



Cine este Claudia Nicolae



Potrivit CV-ului depus la Parlament, este licențiată în jurnalism, la Universitatea „Hyperion”, facultate pe care a făcut-o în perioada octombrie 1998 - iulie 2008.



A intrat în presă în 2004 ca redactor în secția politic, la ziarul „Independent”, până în 2006.



Apoi a trecut, timp de un an, între 2006 și 2007, la A.M. Press, tot pe secția Politici, redactor și coordonator de secție.



În martie 2007 a ajuns la ziarul Gardianul, tot redactor pe politic.



În ianuarie 2010, Claudia Nicolae a luat prima dată contactul cu Agerpres, ca redactor al secției Politic.



Un an mai târziu, trecea la România TV, coordonator al secției Politic, iar după încă un an, în 2012, s-a mutat la B1 TV, coordonator al secției politic, funcție pe care a ocupat-o timp de patru ani.



În martie 2016 a revenit la Agerpres pe funcția de redactor-șef adjunct, la Redacția Video, pentru câteva luni. La scurtă vreme a fost numită director general adjunct al Agerpres. Din iulie 2018 Claudia Nicolae era consilier al ministrului de interne Carmen Dan.