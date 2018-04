Claudia Pavel, goală la shopping. Vedeta a probat o rochie transparentă, asemeni Rihannei VIDEO

In urma cu un an, celebra Riri a purtat o rochie asemanatoare in urma cu aproape 4 ani, la decernarea premiilor CFDA Fashion Icon Award 2014, scrie ciao.ro. Indrazneata si nonconformista, Rihanna a atras atunci toate privirile. Si a inspirat femeile sa imbratiseze astfel de tinute!

Asa ca indragita noastra artista Claudia Pavel, aka Cream, a probat o astfel de rochie. Cantareata care s-a intors de cateva saptamani de la filmarile Exatlon Romania arata de milioane!

