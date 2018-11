Cod Galben de ceaţă în Bucureşti şi în nouă judeţe. Vizibilitatea este redusă

Meteorologii au emis, duminică, o avertizare cod galben de ceaţă, valabilă pentru judeţul Harghita.



Sunt vizate, îndeosebi, localităţile Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc şi Racu.



Potrivit meteorologilor, se înregistrează ”ceaţă care determină reducerea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri”.



Avertizarea este valabilă până la ora 10.00.



De asemenea, meteorologii au emis avertizări cod galben de ceaţă şi pentru judeţele Ialomiţa şi Călăraşi. În aceste zone, ceaţa va persista până la ora 9.00.



În plus, Administraţia Naţională de Meteorologia avertizează că este cod galben de ceaţă în mai multe localităţi din judeţele Suceava, Vaslui, Bacău, Neamţ, Vrancea şi Iaşi. În aceste zone, fenomenele periculoase sunt aşteptate până la ora 10.00.



Totodată, a fost emisă o avertizare de ceaţă densă pentru municipiul Bucureşti, valabilă până la ora 10.00.



Se va semnala ”ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m izolat sub 50 m, îndeosebi în zona preorăsenească”.