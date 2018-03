COD GALBEN de ceaţă în mai multe judeţe. Este vizat şi Bucureştiul

COD GALBEN valabil de la ora 6:00 până la ora 9:00



In zona : Mun. Bucureşti;



Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

Observatii : Fenomenul va fi prezent mai ales în nordul municipiului București și în zona periferică

COD GALBEN valabil de la ora 6:00 până la ora 9:00



In zona : Județul Suceava: zona joasă;

Județul Bacău: zona joasă;

Județul Botoşani;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat 50 m

COD GALBEN valabil de la ora 6:00 până la ora 9:00



In zona : Județul Ialomiţa;

Județul Prahova: Ploiesti, Băicoi, Mizil, Brazi, Urlați, Boldești-Scăeni, Filipeștii de Pădure, Valea Călugărească, Bucov, Plopeni, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Florești, Blejoi, Ciorani, Măgureni, Poienarii Burchii, Scorțeni, Gura Vitioarei, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Gorgota, Râfov, Sângeru, Drăgănești, Iordăcheanu, Păulești, Lipănești, Podenii Noi, Măgurele, Tomșani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Vâlcănești, Mănești, Fulga, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Bălțești, Gornet, Cocorăștii Colț, Șoimari, Gornet-Cricov, Balta Doamnei, Tinosu, Gura Vadului, Sălciile, Apostolache, Păcureți, Plopu, Boldești-Gradiștea, Chiojdeanca, Gherghița, Vadu Săpat, Călugăreni, Tătaru, Jugureni, Olari, Fântânele;

Județul Ilfov;



Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200m și izolat sub 50m