Copiii de bani gata, BEŢI CRIŢĂ în minivacanţa de 1 MAI. Au venit pe două picioare şi au plecat în patru labe VIDEO

La Mamaia, muzica rasuna de 1 mai din cluburi pentru cei care sunt dispusi sa plateasca adevarate averi si pentru doar o singura zi de distractie, informează România TV. Anul acesta, petrecaretii si-au asigurat un loc in cel mai apreciat club cu o luna inainte de startul sezonului. Cum biletele puse la vanzare s-au epuizat mai ceva ca tigaile la promotie, multi au ramas dezamagiti ca nu-si pot da check-in pe retelele de socializare decat din cluburile secundare. Anii trecuţi, beizadelele au fost vedetele petrecerilor pentru că au sărbătorit 1 mai muncitoresc până la epuizare.

Intors pentru cateva zile din America, unde studiaza la o prestigioasa universitate, Vanghelie Junior s-a dat in spectacol intr-un club in care se intra pe baza de... bratari. Nu precum cele cu care s-a obisnuit deja tatal sau, primarul suspendat Marian Vanghelie, ci unele colorate, rezervate si platite cu multe luni inainte.Alexandru Vanghelie a baut in discoteca pana n-a mai putut sa mearga singur. Motiv pentru care a avut nevoie de un bodyguard sa-l conduca la masina.

Imbracat in toale albe, ca sa iasa in evidenta, Vanghelie Junior si-ar fi dorit mai mult ca sigur sa nu-l vada nimeni in momentul cand incerca sa se faca disparut din club. Murdar in genunchi, julit in coate si cu un mers pe sapte carari, fiul primarului de la 5 parea sa fi fost lovit din greu de alcool. Pardon, oboseala. Baiat saritor, paznicul n-a plecat pana cand nu l-a bagat in masina, insa, din pacate, acesta nu-l va putea scapa si de furia tatalui sau.

Desi nu e nimic romantic in a bea peste masura, fiica lui Meme Stoica, supranumita Memelusa, a avut parte de o scena desprinsa parca din filmele de dragoste. A fost carata pe brate sute de metri, in vazul lumii, insa nu de vreun barbat indragostit, ci de unul ingrijorat. Petrecareata inraita, Memelusa era atat de ravasita de alcool, incat n-a mai putut nici sa mearga, daramite sa danseze

In timp ce fostul boss de la FC Arges, Cornel Penescu, se afla la inchisoare, juniorul lui, Andrei, s-a distrat de i-au mers fulgii, sub cerul liber, la mare. Cu un pahar de tarie in mana, imbracat lejer si cativa prieteni in jur, petrecaretul, devenit intre timp om de afaceri, a aratat ca daca tatal lui se roaga sa treaca timpul mai repede pana la eliberare, el vrea sa se bucure de fiecare clipa pe care o are.

Asa se face ca intr-una din escapadele la mare, Penescu Junior a petrecut pana dimineata cu un pluton de fete. Una mai sexy decat cealalata, menite parca sa-l bage in boala pe tanarul afacerist.

Lipsit de griji, intrucat va mosteni cateva milioane de euro, Victoras Micula a dat startul arogantelor la bordul unui elicopter, cu care a aterizat in mijlocul distractiei, la mare. Cu un ceas de aur la mana si insotit de noua cucerire, Elena Constantin, nimeni alta decat fosta iubita a lui Irinel Columbeanu, fiul de bogatas s-a simtit buricul pamantului. Pe al lui nu s-a sfiit sa-l arate lumii intregi, dupa o paranghelie rasunatoare, tot la mare. Dupa o baie in valuri la 5 dimineata, Victoras, pe atunci mai rotunjor, a defilat prin statiuni... in lenjerie intima.

Şi nepotul preferat al lui Gigi Becali, Lucian, şi-a lăsat amprenta pe litoral... sau pe trupul unui petrecăreţ. Pentru că ar fi fost lăsat să aştepte la bar, Lucian şi-a vărsat prea plinul nervilor pe cel care a fost servit înaintea lui. Astfel, i-a oferit şi el cu multă generozitate... pumni şi picioare.