Copilul tău e la gimnaziu: cum îl ajuţi?

Este deja mare, a intrat in ciclul gimnazial si ai impresia ca deja nu va mai avea nevoie de indrumarile tale. Cel putin acest lucru incearca el sa ti-l insufle, nu-i asa? Dar in perioada de preadolescenta, cat si de adolescenta, copilul tau va avea nevoie de tine, doar ca ...un pic sub o alta forma. Un suport continuu, dar discret.

Iata principalele sfaturi pentru un parinte cu un copil la gimnaziu:

Nu rata sedintele. Cu administratia scolii, profesorii, dirigintele, indrumatorii etc. Intereseaza-te despre ce materii are, ce asteptari au profesorii de la fiecare, care este programa scoalara, ce teste si ce alte forme de evaluari va avea. Familiarizeaza-te cu scoala (cum arata clasa, cantina scolii, sala de sport, care sunt colegii cu care petrece mai mult timp etc), dar si cu platforma online (daca exista). Afla care este politica scolii in ceea ce priveste uniforma scolara, daca ai voie cu anumite dispozitive electronice etc. Intereseaza-te de temele lui pentru acasa. S-ar putea ca in ciclul gimnazial copilul sa aiba mai multe teme de facut sau sa petreaca mai mult timp, spre deosebire de temele din clasele primare.

4. Ajuta-l sa-si prioritizeze sarcinile si sa-si organizeze activitatile, atat cele care tin de scoala, cat si de cele de dupa scoala.

Exemplu:

-Ora de pian

-Exercitiile la matematica

-Eseu pentru engleza

-Sa plimb cainele

-Sa mai invat pentru testul de vineri

Ai grija sa aiba un mic dejun consistent si nutritiv (iar in rucsac sa aiba la el o gustare sanatoasa: un fruct si 50 gr de miez de nuca, un iaurt sau un sandwich cu unt de arahide), scrie kidshealth.org.

