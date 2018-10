Corina Creţu: România va beneficia în perioada 2021-2027 de o creştere cu peste 7 miliarde de euro a finanţărilor

"Am negociat, aşa cum ştiţi, în noul cadru financiar multianual. Ne-am luptat să rămânem la aceeaşi metodă de alocare a fondurilor europene, o metodă pe care o numim 'metoda Berlin', care a fost folosită încă din anul 1999 şi care s-a bazat pe Produsul Intern Brut pe cap de locuitor. Potrivit acestei metode, România va beneficia în perioada 2021-2027 de o creştere cu peste 7 miliarde de euro a finanţărilor din cadrul Politicii de Coeziune în viitorul cadru financiar multianual. Vreau să vă spun că aceasta înseamnă peste 300 de euro pe cap de locuitor în România. Aceasta este logica Politicii de Coeziune: cu cât eşti mai bogat, cu atât primeşti mai puţin. Deci, Olanda va primi 13 euro pe cap de locuitor, iar ţări ca Slovacia, România, Bulgaria, Grecia vor primi mai mult", a spus Corina Creţu.



Comisarul european a subliniat că puterea şi unitatea Uniunii Europene stau în coeziunea dintre statele membre, fiind expresia solidarităţii şi însemnând un sprijin pentru statele nou intrate de a reduce decalajele economice şi sociale.



"În lunile care au trecut, am negociat acest cadru, acest buget şi cred că politica regională a ieşit victorioasă din această bătălie, dar, sigur, propunerea noastră este acum în mâinile Parlamentului European şi ale Consiliului European, care sunt co-legislatori, iar pentru prima dată în istoria Uniunii Europene am reuşit să avem cea mai mare anvelopă pentru Politica de Coeziune, de 373 de miliarde de euro pentru 27 de state membre", a adăugat Creţu.