Corina Creţu: Sunt mâhnită că am o relaţie tensionată cu guvernul ţării mele. Este trist VIDEO

Corina Crețu, comisar european pentru Politică Regională, a declarat că România se află într-o situație dezastruoasă. Imaginea pe care o are România, după ce Parlamentul European a votat o rezoluție împotriva Bucureștiului, iar Comisia Europeană a adoptat un MCV dezastruos, cu 20 de puncte critice, nu este deloc una bună, a spus Crețu.



”Noi, la Comisia Europeană, nu dorim răul României. S-a creat impresia că singura preocupare e legată de justiție. Aș vrea ca partidele să privească cu înțelepciune și să nu pună în cheie complotistă că cineva ne vrea răul. E un rezultat a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. E greu de luptat cu o imagine deja creată.



Avem o absorbție care nu e mare și avem probleme cu absorbția fondurilor. Regret demisia ministrului Victor Negrescu, a avut o expertiză foarte bună. Nu știu ce s-a întâmplat, dar e un semnal care se adaugă la ceea ce s-a întâmplat. Sunt încurajată că a fost numit un diplomat de carieră și e o echipă la MAE care lucrează.



Așa cum a spus și domnul președinte Juncker, în această perioadă trebuie implementat un armistițiu. Vor fi de închis foarte multe dintre capitole, cadrul financiar multi-anual și altele ”, a declarat Corina Crețu la România TV.

Comisarul european a subliniat că are relaţii bune cu toate guvernele UE, mai puţin cu cel de la Bucureşti. "Nu am ce să-mi reproşez. Este trist că am o relaţie tensionată cu Executivul de la Bucureşti".

Corina Creţu a amintit că din cele 9,2 miliarde de euro alocate pentru infrastructură s-au efectuat plăţi pentru lucrări pentru doar 1,3 miliarde de euro. Nu este ok să ai 7 miniştri de Transport şi să schimbi priorităţile la două luni. Magistrala M6 nu este aprobată, dar la Bucureşti se spune că este, dar acest tronson care ar lega Gara de Nod de aeroportul Otopeni este doar în analiză.