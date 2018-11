Cosmin Contra, nemulţumit după România - Lituania 3-0. "E o stare destul de nasoală"

Cosmin Contra a mai spus că "tricolorii" vor avea un meci infernal în ultima etapă, în Muntenegru.

ROMÂNIA - LITUANIA 3-0. Ianis Hagi a debutat la NAŢIONALĂ. Calculele pentru PLAY-OFF

"Am văzut meciul Serbia - Muntenegru. Chiar dacă au jucat bine în prima repriză, sârbii au avut probleme mari după pauză. Ne va aștepta un meci infernal. Au făcut un pressing tare în repriza a doua și s-ar putea să fie obosiți. Vreau să îmi felicit jucătorii pentru felul în care au intrat în meci, mai ales că am jucat din nou fără spectatori. E o stare destul de nasoală când trebuie să iasă pe teren și să nu fie nimeni în tribune. Am câștigat pentru că ei au înțeles că trebuie să aibă atitudine. Ne-a ieșit foarte bine sistemul cu 2 atacanți. Mi-a plăcut cum au colaborat Keșeru și Pușcaș. Și mijlocașii au făcut un efort extraordinar. Sunt foarte mulțumit de felul în care a arătat întreaga echipă", a declarat Cosmin Contra la Pro TV.