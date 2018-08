CRAIOVA - LEIPZIG LIVE VIDEO ONLINE STREAMING în Europa League. Meciul nu este televizat

CRAIOVA - LEIPZIG LIVE VIDEO ONLINE STREAMING, turul 3 preliminar Europa League. După un meci tur în care numai lipsa de eficacitate a nemților și inspirația portarului Pigliacelli a salvat-o de la un eșec rușinos, Universitatea Craiova visează azi, de la 19:30, să producă o minune în returul cu RB Leipzig.

La doi ani de la revenirea în cupele europene, Craiova a dat peste adevărați coloși ai Europei. Anul trecut au fost italienii de la AC Milan, acum nemții de la Leipzig. Chiar dacă au pierdut cu 3-1 și n-au mișcat în fața "taurilor", oltenii speră la un miracol în returul de săptămâna viitoare.

Echipe probabile în ”U” Craiova - RB Leipzig:

”U” Craiova XI: Pigliacelli, Ferreira, Gardos, Popa, Bancu, Cicaldau, Mateiu, Borta, Mitrita, Burlacu, Mihaila

RB Leipzig XI: Mvogo - Klostermann, Konate, Orban, Saracchi - Sabitzer, Demme, Poulsen, Ilsanker, Forsberg - Cunha

Fundașul Ivan Martic e încrezător înainte partidei de joi seară. "Leipzig este o echipă foarte bună, cu niște atacanți incredibili. Știam că o să ne fie foarte greu, dar cu acest gol pe care l-am marcat pe final cred că avem o șansă de a face un rezultat bun pe teren propriu. Noi suntem o echipă mică, dar sunt mândru de toată lumea, pentru că am dat totul.

Și acasă vom face la fel și vom vedea ce vom putea obține. Poate fi un miracol și credem în miracole! Chiar dacă Leipzig este o echipă foarte puternică, a jucat semifinale de Europa League, eu cred într-un meci mare", spune Martici.

La rândul său, portarul Mirko Pigliacelli știe că suporterii olteni pot face diferența la retur: "Avem nevoie de ei la Craiova, au văzut că am dat totul pe teren să facem o partidă bună. Am jucat cu o echipă foarte puternică, împotriva unor jucători de mare, mare valoare. Sunt mulțumit de mine și de colegii mei pentru că n-am renunțat la luptă și-am reușit să și marcăm pe final.

Sperăm într-un miracol, pentru că avem un grup bun și cred că se poate! În fotbal nimic nu e scris dinainte. Au fost meciuri care s-au întors de la 0-4, asta trebuie să facem noi acum! Nu știu care sunt șansele, dar noi vom intra pe teren, cu stadionul plin, și vom lupta non-stop! Trebuie să rămânem în Europa League, vom face tot ce depinde de noi".

GdS a prefațat meciul retur cu RB Leipzig împreună cu câteva din fostele glorii fotbalistice din Bănie, una dintre acestea fiind Sorin Cârțu. Fostul mare atacant și antrenor al Științei a admis că nemții le sunt superiori băieților lui Mangia, dar că superficialitatea cu care ar fi tratat Leipzig returul de la Craiova, venind în ziua meciului și plecând imediat după, ar putea fi speculată de olteni, mai ales dacă publicul va face acea atmosferă frumoasă cu care ne-a obișnuit la meciurile mari din campionat.

„Dacă s-ar califica Universitatea, chiar ar fi o minune! E o diferență mare între Craiova și Leipzig, și de lot, de absolut tot. Faptul că vin în ziua meciului și ne privesc de sus poate fi în favoarea noastră. Probabil că au cântărit ce echipă poate fi Universitatea și ce probleme ar putea să le pună, și se gândesc că este rezolvată calificarea, dar să vedem. Cine știe, un tratament din ăsta superficial ar putea să fie exploatat de ai noștri. Nici ei nu sunt nu știu ce echipă foarte tare, acum sunt la primele experiențe europene… Și publicul are aportul lui, dar cel mai mult contează ce încredere ai tu în tine, ca jucător. Contează enorm ca aceia care intră în teren să creadă cu adevărat în șansele calificării. Dacă o să aibă prestația aia pe care au avut-o la Leipzig, de frică, nu au nici o șansă să se califice“, a spus Sorin Cârțu.

„Craiova mi s-a părut mai bine la ultimul meci, în special în repriza a doua. Și așa, ca impresie după patru jocuri, consider că Donkor și Pigliacelli pot să fie niște achiziții care să ne ajute. La Fedele am văzut ceva bun, e un jucător cu simțul mingii foarte bun, dă niște pase lungi foarte bune și nu mă iau neapărat de gol, care a fost excelent, a fost o execuție incredibilă. Sunt jucători care pot să acopere niște posturi deficitare de anul trecut. Cicâldău a fost ceva mai bun la Călărași, a mai ieșit în joc, dar mai are nevoie de timp de acomodare. Așa, ca fotbalist, are calitate. L-am văzut și la faza la care a scos penaltiul, a mai avut și alte meciuri în care a avut câteva faze bune și trebuie să-l urmărim în continuare. Îl aștept cu o evoluție mai bună și mai constantă. Oricum, nu e o alegere proastă“, a mai spus „Sorinaccio“.

Și Adrian Popescu, un fost căpitan al Craiovei, crede că Universitatea nu trebuie să renunțe la gândul calificării. Acesta îi cere lui Devis Mangia să abordeze meciul cu cea mai bună formulă, să nu mai folosească tinerii de ochii lumii.

„Va fi un meci greu. Știu că multă lume pune patos și e normal să se vrea calificarea, să se viseze la o performanță din asta, dar e foarte greu de realizat. Privind diferențele de buget și de jucători, îți dai seama că șansa calificării pare de partea lor. Cu jocul ăsta câștigat la Călărași a mai crescut moralul și putem spera, trebuie să fim însă echilibrați. Toată lumea își dorește, cu toții vrem să fie stadionul plin și publicul să ajute echipa. Fără sprijinul spectatorilor nu pot să facă nimic acești băieți. Sper ca și Mangia să aibă inspirație în alegerea echipei, pentru că e foarte important acest aspect. Știu că se mizează acum pe tineri, dar eu zic că pentru meciul cu Leipzig trebuie să faci o echipă echilibrată, valoroasă, cu cei mai buni jucători pe care îi ai la dispoziție. Să nu ne mai gândim acum să-l băgăm pe ăla de 18 sau 19 ani ca să-l promovăm, să-i sară în ochi cuiva și să-l cumpere. Hai să fim serioși, să facem o treabă frumoasă și să obținem un rezultat bun! După, e destul timp ca să faci și alte chestii, pentru propaganda copiilor. E foarte important și rezultatul, dar și modul în care vei juca pe stadion. Trebuie să ne aducem aminte că Universitatea a făcut câteva meciuri slabe și e important ca să atragi din nou publicul la stadion, pentru că ultima dată am avut doar 9.000 de spectatori. Trebuie să evoluăm cât mai bine“, a comentat Adrian Popescu, pentru GdS.

Calcule privind calificarea Universității a făcut și Rodion Cămătaru, acesta explicând și indiferența cu care tratează Leipzig acest meci retur.

„La primul meci s-a văzut diferența de valoare, diferența dintre campionate, dar în fotbal s-au mai văzut minuni. Pentru asta ar trebui să marcăm repede și publicul, care sunt convins că va fi într-un număr mare, să susțină echipa și să pună presiune mare pe adversari. Trebuie să speculăm fiecare greșeală pe care o vor comite nemții, pentru că acestea se întâmplă indiferent de numele echipei. Se poate să îndeplinim acest vis, dar avem nevoie și de puțin noroc. De obicei, echipele din Bundesliga și celelalte campionate puternice pun pe planul doi Europa League, nu și Champions League. Joacă mai mult cu rezerve, cu echipa a doua, abia apoi, în fazele superioare, iau fotbalul foarte în serios. Pentru ei, Bundesliga le oferă mult mai mulți bani decât Europa League și de aceea tratează mai superficial aceste meciuri din preliminarii. Cred că este și cazul celor de la Leipzig. Ați văzut că și în primul meci au ținut pe bancă mai mulți titulari, dar atitudinea asta ar putea fi valorificată de băieții noștri. 2-0 nu este un scor imposibil, dar trebuie să joace fotbal fără frică și să greșească foarte puțin“, a afirmat Rodion Cămătaru, pentru GdS.

Nae Ungureanu crede că dacă oltenii vor reuși să intre la pauză cu 1-0, Universitatea are șanse mari să realizeze minunea calificării. „Sper într-o evoluție bună, vreau să arătăm cu totul altfel decât în tur. Publicul contează enorm, trebuie să creeze o presiune extraordinară! Trebuie să începem bine meciul, iar dacă marcăm în prima repriză e foarte bine, pentru că punem presiune pe ei. E destul de greu să ne calificăm, ca să fim sinceri, văzând ce echipă au nemții, dar nu imposibil“, a subliniat Nae Ungureanu, pentru GdS.

Partida Universitatea Craiova – RB Leipzig va fi arbitrată de o brigadă din Cehia, compusă din Miroslav Zelinka (central), Ondřej Pelikán, Jan Paták (asistenți) și Emanuel Marek (rezervă).

Formaţia Universitatea Craiova a fost învinsă, joi seară, în deplasare, cu scorul de 3-1, de echipa RB Leipzig, în prima manşă a turului trei preliminar al Ligii Europa. Pe final, partida s-a disputat pe o ploaie torenţială.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Konate ’25, Cunha ’77 şi Poulsen ’87. Pentru Universitatea Craiova a înscris Martici, în minutul 90+4.

1-0: Konate a deschis scorul cu o lovitură cu capul, după un corner

2-0: Cunha a înscris din şase metri, după o centrare a lui Poulsen.

3-0: Poulsen a reluat în plasă mingea respinsă în faţă de Pigliacelli, după o lovitură liberă.

3-1: Martici a stabilit scorul final cu un şut de la aproximativ două metri.

ECHIPELE DE START

Leipzig: Mvogo - Klostermann, Konate, Orban, Saracchi - Kampl, Ilksander, Demme, Bruma - Augustin, Cunha

Rezerve: Muller, Sabitzer, Y. Poulsen, Forsberg, Werner, Mukiele, Stierlin

Antrenor: Ralf Rangnick

U Craiva: Pigliacelli - Donkor, T. Ferreira, Kelic, Briceag - Martic, Cicâldău, Mateiu - Mihăilă, Mitriță, Bancu

Rezerve: Popescu, R. Popa, Burlacu, Markovici, Gardoș, Fedele, Baicu

Antrenor: Devis Mangia





Astăzi, de la ora 19:30, Universitatea se prezintă pe Red Bull Arena din Leipzig cu un singur ”avantaj”: mai multe meciuri oficiale în picioare. Oltenii au deja 4 meciuri pe plan intern. Partea proastă e că nu au încă nicio victorie. Dincolo, RB Leipzig a jucat doar două meciuri oficiale în această vară, însă și-a arătat pe deplin valoarea: 4-0 și 1-1 cu Hacken în turul 2 preliminar din Europa League.

La un an de la "dubla" cu AC Milan, U Craiova se ia, din nou, la trântă cu un adversar cu calibru în turul 3 preliminar din Europa League. Ca buget, RB Leipzig este a patra echipă din Bundesliga, iar vedetele din linia ofensivă, Werner, Forsberg şi Poulsen, au jucat la Cupa Mondială pentru naţionalele Germaniei, Suediei şi Danemarcei.

"Totul stă în puterea noastră, să nu le dăm motive de bucurie. Adevărata satisfacţie ar fi ca, la finalul meciului, să ne aflăm în situaţia în care să putem spune că am făcut tot ce se putea face. Tot ce se putea face pe teren", a spus antrenorul oltenilor, Devis Mangia.