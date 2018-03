Cristale terapeutice în funcţie de zodie. Vezi ce piatră ţi se potriveşte

Cristalele terapeutice sunt, de fapt, pietre preţioase şi semipreţioase care, atunci când le porţi, te ajută să te echilibrezi din punct de vedere energetic, întăreşte punctele forţe şi diminuează punctele slabe.

Iata ce cristale terapeutice ti se potrivesc in functie de zodie.

Berbec

Berbecul isi va gasi echilibrul atunci cand va accepta cateva principii precum recunostinta, relaxarea si intelegerea faptului ca fiecare suporta consecintele propriilor sale fapte. Cele mai bune cristale terapeutice pentru Berbec sunt rubinul si jaspul rosu. Dar, la fel de utile sunt si piatra lunii, smaraldul sau jadul. Pune aceste pietre pe piept si respira adanc. Vei simti efectele relaxante. Pentru asumarea responsabilitatii, cele mai bune cristale terapeutice sunt obsidianul sau diamantul.

Taur

Taurul se chinuie sa gaseasca echilibrul intre libertate, dragoste, pasivitate si actiune. Lor le sunt de folos turmalina, jadul si agatul muschi. Smaraldul il va ajuta sa descopere ce doreste cu adevarat, iar piatra lunii il va ajuta sa inteleaga mai bine dragostea. Pentru remedierea punctelor slabe, cele mai bune cristale terapeutice sunt rubinul, granatul, onixul si ametistul.

Gemeni

Gemenilor le este greu sa-si gaseasca drumul si sa inteleaga cauza pentru care merita sa lupte. Misiunea lor le este deseori neclara. Pentru ei, cele mai bune cristale terapeutice sunt acvamarinul si turcoazul, mai ales daca le poarta in zona gatului. Agatele ii ajuta sa isi pastreze starea de sanatate, in timp ce citrinul va activa chakra a treia. Pentru a afla scopul lor in viata, Gemenilor li se recomanda safirul si topazul.

Rac

Racii au mult de lucru. Trebuie sa accepte responsabilitatea, karma arborelui genealogic. Racii isi vor gasi echlibrul cu ajutorul pietrei lunii si smaraldului. Pentru a-si rezolva problemele la inima sau ranile emotionale, le vor fi de folos rubinul, jaspul rosu si obsidianul.

